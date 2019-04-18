Netflix, Top 10 Listesi İşlevini Test Edecek
Netflix, en çok izlenen şovları keşfetmenize yardımcı olacak yeni bir işlevi test etmeye başlıyor!
Netflix, en popüler TV dizileri ve filmler için bir "top 10 listesi" sunmaya hazırlanıyor.
Netflix CEO'su Reed Hastings, yatırımcılara yolladığı birinci çeyrek notunda şunları söyledi:
"İkinci çeyreğin ilerleyen günlerinde çeşitli programlama kategorilerinde İngiltere servisimizde en popüler içeriğin haftalık top 10 listesini yayınlayarak İngiltere üye deneyimimizi geliştirmek için bir test yapacağız."
Hastings, "bu, başkalarının seyrettiklerini seyretmek isteyenlerin işini daha da kolaylaştıracak," diye devam etti.
Top 10 listesinin test aşamasından sonra sunulması garantili değil. Hastings, "birkaç ay sonra testi bitirmek veya genişletmek konusunda karar vereceklerini" söylüyor. Netflix'in giriş ekranı, sıkça izlenen dizileri zaten sıralıyor ancak burada kullanıcının izleme geçmişi hesaba katılıyor ve kullanıcıya özel bir liste oluşturuluyor. Herkes için aynı olacağı anlaşılan yeni listenin nasıl karşılanacağı merak konusu.
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