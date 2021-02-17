TV'lerin Yeni Özelliği Mini LED nedir? Mini LED ile Neler Değişiyor?

TCL, Philips, Samsung ve LG gibi önemli TV üreticileri, 2021 yılı ürünlerinden bahsederken sıklıkla Mini LED kavramını kullanıyor. Peki ama nedir bu Mini LED dedikleri?
Mini LED, en temel tanımıyla yeni bir arka aydınlatma teknolojisi. Adından da anlaşılacağı gibi Mini LED, LCD ekranlara arka ışık sağlayan küçük LED modülleri kullanıyor. LCD panelleri oluşturan pikseller, OLED'in tersine, kendi kendilerini aydınlatamıyor. Gerekli parlaklık ve rengi vermek için arkalarından aydınlatılmaları gerekiyor. Bu ekstra arka aydınlatma katmanı nedeniyle, bir LCD ekrandaki pikseller hiçbir zaman tamamen kapatılamıyor. Bu yüzden kontrast oranı ve siyah seviyesini görüntüleme açısından LED TV'ler OLED TV'lerin gerisinde kalıyor.
Mini LED, işte bu sorunu çözmek için geliştirilmiş bir LCD teknolojisi. Başka bir deyişle, LCD ekranların OLED ekranlar karşısında güçlü durabilmek için son şansları. Amaç, LCD ekranları daha etkin ve verimli bir şekilde aydınlatmak. Mini LED, maksimum parlaklık ve netlik gibi avantajlara sahip.
Mini LED TV'ler Pahalı mı?
Peki fiyat açısından durum ne? TCL bir süredir Mini LED teknolojisini kullanıyor ve oldukça uygun fiyatlı TV'ler üretiyor. Hem LG hem de Philips, Mini LED TV'leri OLED TV'lerden daha ucuza satmayı planlıyor. Yani Mini LED TV'ler, her şekilde OLED TV'lerden ucuz.
Özetlemek gerekirse Mini LED, LED TV'lerin varlıklarını sürdürüp sürdürmeyecekleri konusunda belirli olacak gibi görünüyor. Eğer vaat edilen parlaklık ve kontrast hayata geçirilebilirse, LED TV'ler OLED TV'lerin daha uygun fiyatlı alternatifleri olarak yaşamını sürdürecektir. Ama Mini LED teknolojisi sınıfta kalırsa, yakın geleceğin OLED TV egemenliğine gebe olduğunu görmek hiç de zor değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın