Netflix ve Instagram'dan COVID-19'a Özel Seri Geliyor

Netflix ve Instagram, COVID-19 çerçevesinde özel bir işbirliğine imza atıyor. Korona virüse özel bir yayın yapma konusunda anlaşan iki online platform, genç Netflix yıldızlarının pandemi konusuyla ekrana taşıyacak.
Netflix & Instagram have partnered on Wanna Talk About It?, a live series where every week one star (Lana Condor, Joey King, Alisha Boe, Caleb McLaughlin, Jerry Harris, Ross Butler, Noah Centineo) talks with a mental health expert about self care during a global pandemic. pic.twitter.com/nmYjXnBjfE— Netflix (@netflix) April 8, 2020
Netflix'in genç yıldızlarının katılacağı yeni seride, Lana Condor, Joey King, Alisha Boe, Caleb McLaughlin, Jerry Harris, Ross Butler, Noah Centineo yer alacak. Instagram üzerinden ABD sağlık organizasyonlarından uzmanlarıyla, salgın sırasında gençlerin karşılaştığı zorlukların tartışılacağı yeni program, Netflix üzerinden yayınlanacak.
Intragram üzerinden yapılacak ve Netflix üzerinden yayınlanacak olan sohbet dizisi 9 Nisan (bugün) başlayacak ve 14 Mayıs'a kadar sürecek.
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