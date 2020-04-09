Netflix ve Instagram'dan COVID-19'a Özel Seri Geliyor

Netflix ve Instagram, Corona virüs salgınına özel bir seri başlatıyor. Yeni seri ünlü oyuncuları pandemi konusuyla ekranlara taşıyacak.

  • Ercan Uğurlu
Netflix ve Instagram'dan COVID-19'a Özel Seri!

Netflix ve Instagram, COVID-19 çerçevesinde özel bir işbirliğine imza atıyor. Korona virüse özel bir yayın yapma konusunda anlaşan iki online platform, genç Netflix yıldızlarının pandemi konusuyla ekrana taşıyacak.

Netflix'in genç yıldızlarının katılacağı yeni seride, Lana Condor, Joey King, Alisha Boe, Caleb McLaughlin, Jerry Harris, Ross Butler, Noah Centineo yer alacak. Instagram üzerinden ABD sağlık organizasyonlarından uzmanlarıyla, salgın sırasında gençlerin karşılaştığı zorlukların tartışılacağı yeni program, Netflix üzerinden yayınlanacak.

Intragram üzerinden yapılacak ve Netflix üzerinden yayınlanacak olan sohbet dizisi 9 Nisan (bugün) başlayacak ve 14 Mayıs'a kadar sürecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Koronavirüs teşhisi konan Burak Akkul'dan güzel haber geldi
Maria Sharapova telefon numarasını paylaştı! 2.2 milyon mesaj aldı
Steve Carell ve John Malkovich'in oynadığı Space Force dizisi 29 Mayıs'ta Netflix'te
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? Gözler La Casa De Papel 5. sezonda
Günün En çok Okunanları
Karantinada Oynanacak En İyi 10 Mobil Oyun
Galaxy Fold 2 İçin Önemli Bir Fiyat Müjdesi Geldi
İspanya'da koronavirüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İspanya virüs grafiği
Zoom'dan Geç Gelen, Önemli Güncelleme
TP-Link'ten 4G Destekli Yeni Yönlendirici

 

 