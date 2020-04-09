WhatsApp'a, Çok Geç Kalmış Olsa da, İki Önemli İşlev Geliyor

WhatsApp'ın geleceğiyle ilgili ipuçları, her zamanki gibi beta sürümünde ortaya çıktı. Yeni işlevler arasında gelişmiş arama ve parola korumalı yedekler öne çıkıyor.
WABetaInfo'ya göre Gelişmiş Arama işlevi, farklı içerikler arasında arama yapmanızı kolaylaştırıyor. İşlevi kullanarak fotoğraflar, sesler, GIF'ler, videolar ve belgeler arasında arama yapabiliyorsunuz. Beta sürümünde keşfedilen bir başka yeni işlev ise otomatik indirme kuralları. Henüz tamamlanmamış olan bu işlev, veri tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. WABetaInfo'ya göre bu tasarruf, "sıkça iletilen resimleri, videoları, belgeleri ve sesli mesajları otomatik olarak indirmeyi durduruyor". İşlev hazır olduğunda varsayılan olarak etkin olacağı belirtiliyor.
Son olarak WhatsApp'ın yeni sürümlerinde yedekleri şifreleme seçeneğinin sunulacağı belirtiliyor. Bu parolanın Facebook veya WhatsApp ile eşitlenmeyeceği anlaşılıyor. Bundan dolayı yedeklerinizi geri yükleyebilmek için parolanızı unutmamanız şart olacak.
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