Netflix ve YouTube'a "Çözünürlük Uyarısı" Geldi

İnsanların eve kapanması ile birlikte artan internet trafiği nedeniyle Avrupa Birliği, YouTube ve Netflix gibi içerik sağlayıcılarından bant genişliğinde kısıtlamaya gitmelerini istedi.
Bu isteğin nedeni, küresel virüs salgını nedeniyle evinde film seyredenlerin ve oyun oynayanların internet bağlantısını tıkaması endişesi. Hizmet sağlayıcılar artan trafik ile başa çıkabileceklerini söyleseler de Brüksel'den görüntü çözünürlüğünü 4K yerine "SD" kalitesini düşürmeye yönelik bir istek geldi. AB, kullanıcıların da bant genişliğini kullanırken dikkatli olmalarını istiyor.
Corona virüsünün en yoğun etkilediği ülkelerden İtalya'da hafta sonu internet trafiğinde yüzde 75 artış gözlenmişti. Buradaki trafiğin büyük bölümünü Fortnite ve benzer çevrimiçi oyunların oluşturduğu belirtildi.
AB'ye göre telekom şirketleri, içerik platformları ve kullanıcılar, karantina dönemlerinde "internetin düzgün işlemesi için adımlar atmak için ortak bir sorumluluk" paylaşıyorlar.
Netflix'in Cevabı Gecikmedi
Netflix ise, bu talebe hızlı bir cevap vererek, Avrupa'da akış bir oranını düşüreceğini açıkladı. İlk aşamada bu uygulama, 30 gün için geçerli olacak. Bu uygulama, Netflix'in açıklamasına göre, hizmetin getirdiği veri tüketimini yüzde 25 oranında düşürecek. Aynı açıklamada, bazı kullanıcıların kalitede ufak düşüşler görebileceği, ama çoğu kullanıcının bu düşüşten, kalite anlamında etkilenmeyeceği söyleniyor.
Her ne kadar Netflix böyle bir düzenlemeyi kabul etmiş olsa da, tüm abonelere SD çözünürlük sunmak gibi bir planı şimdilik yok gibi görünüyor.
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