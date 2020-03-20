Netflix ve YouTube'a "Çözünürlük Uyarısı" Geldi

Avrupa Birliği, Corona Virüsü nedeniyle herkesin eve kapanması sonrasında artan internet kullanımı hakkında Netflix ve YouTube'u uyardı. Netflix ise, hızlı bir cevap vererek bu uyarıya kulak verdiğini gösterdi.