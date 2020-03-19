Dünyanın dört bir yanından şaşırtıcı görüntüler: Vahşi hayvanlar sokaklarda

Vahşi hayvanlar sokaklarda! Corona Virüs yüzünden boşalan sokaklarda vahşi hayvanlar dolaşıyor.
Dünya çapındaki Corona Virüs salgını yüzünden bazı ülkelerde karantina uygulanıyor. Karantina uygulanmayan ülkelerde dahi insanlar Corona Virüs'ten korunmak için evlerine çekilmiş durumda. Birçok ülkede sokaklar ıssız, kentler adeta hayalet şehir görünümünde. İnsanların sokaklardan çekilmesiyle beraber, doğa adeta kendi haline bırakıldı, şimdi sokaklarda hayvanlar dolaşıyor. Japonya'dan İtalya'ya dünyanın dört bir yanından, insanlar sokaklara inen vahşi hayvanların fotoğraflarını paylaşıyor.
Japonya'da Nada Park'a özgü geyikler yiyecek bulmak için sokaklarda dolaşıyor. Bu hayvanlar genelde ziyaretçiler tarafından kraker ile besleniyordu.
Şimdi kendilerini besleyen ziyaretçiler olmayınca, geyikler sokaklarda dolaşmaya başladı. İnsanlar tarafından beslenmeye alışkın oldukları için, geyikler fotoğraflarının çekilmesini sakin karşılıyorlar.
???????— okadennis (@okadennis) March 4, 2020
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Tayland'da çekilen bir videoda da aç maymun sürüsünün şehir merkezine akın edişi gözler önüne seriliyor.
???? - Hungry monkeys fighting for food in Lopburi, Thailand. There are not enough tourists to feed them. #coronavirus pic.twitter.com/5ENJFPFeHh— Joe Black (@JoeB14ck) March 18, 2020
İtalya'daki bir kişinin çektiği fotoğrafta ise, yaban domuzları normalde insan kalabalığının olması gereken kafelerin önünde sokakta görülüyor.
İtalya'dan bir başka internet kullanıcısı da evinin önünde beliren sahipsiz atı paylaşıyor.
Sokaklarda dolaşan koyunlar ise yine karantina hayatı yaşayan İtalya'dan.
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