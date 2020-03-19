Bilim dünyasından şaşırtan keşif: Dinozorlar zamanında günler daha kısaydı

Bilim dünyasından yeni bir keşif geldi. Antik bulgular ve yeni araştırmalar, dinozorların yaşadığı zamanların bugüne kıyasla yarım saat daha kısa ve yılların bir hafta daha uzun olduğunu ortaya koydu...