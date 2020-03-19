Bilim dünyasından şaşırtan keşif: Dinozorlar zamanında günler daha kısaydı

Bulunan antik kabuklara göre Dünyadaki günler dinozorların yaşadığı zamanlarda daha kısaydı. Dinozorlar çamur üzerinde hala taze ayak izleri bırakırken gezegenimiz bugün olduğundan daha hızlı dönüyordu. Yeni bir araştırmaya göre, yeni bulunan bir kabuğun halkalarından öğrenilen bilgiler, günlerin bugüne kıyasla yarım saat daha kısa ve yılların bir hafta daha uzun olduğunu ortaya koydu.
Bu eski istiridye yaşadığı dokuz yılın her günü için kabuğunda bir büyüme halkası yarattı. Bir grup araştırmacı hem dinozorların hem de bu istiridyelerin soyunun tükenmesinden yaklaşık 5 milyon yıl önce, Geç Kretase döneminde, zamanın ve hayatın nasıl olduğunu anlamak için istiridye kabuğunu analiz etti.
Bilim adamları kabukta mikroskobik delikler açmak için bir lazer kullandılar, sonra bunları elementler açısından incelediler. Bu veriler, bu canlıların yaşadığı suyun sıcaklığı ve kimyası hakkında bilgi sağlıyor.
Brüksel'deki Vrije Universiteit'te görevli jeokimya uzmanı Niels de Winter, "Her gün için yaklaşık dört ila beş veri noktamız var ve bu jeolojik tarihte neredeyse hiç karşılaşmadığımız bir şey. Bu demek oluyor ki 70 milyon yıl önceki herhangi bir güne bakabiliriz" dedi.
Araştırmacılar çift kabuklu olarak bilinen ve iki parçadan oluşan bu canlının analizi ile, okyanus sıcaklıklarının o zamanlar yazın yaklaşık 40, kışın ise yaklaşık 30 derece ile daha önce düşünüldüğünden daha sıcak olduğunu ortaya koydu.
Bu antik canlı aynı zamanda büyük mevsimsel değişiklikler veya farklı mevsimlerde kabuğunda değişiklikler gösterdiğinden, araştırmacılar farklı mevsimleri belirleyip yılları sayabildiler. Bu süre zarfında yılların 372 gün, günlerin 24 saat yerine 23 buçuk saat olduğunu buldular. Daha önce günlerin daha kısa olduğu biliniyordu, ancak bu açıklamaya göre, bu geç Kretase dönemi için bulunan en doğru veri.
Bir yıldaki gün sayısı değişse de Dünya'nın güneş etrafındaki yörüngesi gerçekten değişmediği için bir yılın uzunluğu zamanla sabit kalmıştır. Bir günün uzunluğu, ayın yer çekiminin Dünya üzerindeki gelgitleri etkileyerek dönüşünü yavaşlattığı için uzuyor. Dünya yavaşladıkça, gelgitlerin çekilmesi ayı hızlandırıyor, böylece ay her yıl dünyadan daha da uzaklaşıyor. Günümüzde, ay yılda yaklaşık 3,82 santimetre dünyadan uzaklaşıyor, ancak bu oran zaman içinde değişiyor.
İleriye baktığımızda, bu çalışmanın arkasındaki grup, gezegenimizin daha eski hikayelerine ulaşabilmek için daha da eski fosilleri bu yöntemle analiz etmeyi umduğunu söyledi.
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