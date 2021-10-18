Netflix, Veri Sızdırdığı İçin Bir Çalışanını İşten Çıkarttığını Duyurdu!

Netflix, komedyen Dave Chappelle hakkında veri sızdırdığı gerekçesiyle bir çalışanının işine son verdi.

  • Ercan Uğurlu
Netflix Veri Sızdırdığı İçin Çalışanını Kovdu

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