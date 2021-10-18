Netflix, Veri Sızdırdığı İçin Bir Çalışanını İşten Çıkarttığını Duyurdu!

Netflix, gelecek dönem gösterileri için doğal olarak bir dizi oyuncu, yönetmen ve sektördeki önemli isimlerle gizlilik anlaşmaları yapıyor. Bunlardan biri de komedyen Dave Chappelle. Dave Chappelle, yakında Netflix'te gösterime girmesi beklenen The Closer özelinde şirket ile bir anlaşma imzalamış. Ancak bu anlaşmanın detaylarının sızdırılması, Netflix'in bir çalışanını işten çıkartmasına sebep oldu.
Variety'nin haberine göre bir Netflix çalışanı, ünlü komedyenin Netflix'ten alacağı para ve birtakım ticari açıdan hassas bilgileri farklı medya kuruluşları ile paylaştı. Sızdırılan bilgiler arasında Netflix'in The Closer'a tam 24.1 milyon dolar ödeme yapacağı söylenirken, Netflix ise bu bilgiyi sızdıran çalışanını işten çıkarttı. Bu arada şu an tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game'in şirkete 21.4 milyon dolara mal olduğunu belirtelim.
Netflix, "Bu çalışanın Netflix ile ilgili hayal kırıklığı ve incinmiş olabileceğini anlıyoruz, ancak güven ve şeffaflık kültürünü sürdürmek şirketimizin özüdür" açıklaması ile, işten çıkartmayı savundu...
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