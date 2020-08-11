Netflix'ten Geç Kalan Yenilik: Dünyanın En Çok Konuşulan Üçüncü Dili

Netflix Dünya'nın en çok konuşulan üçüncü dili olmasına rağmen bir türlü desteklemediği Hintçe için nihayet beklenen kararı aldı.

11 Ağustos 2020 17:00

Levent Öztürk