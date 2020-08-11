Netflix'ten Geç Kalan Yenilik: Dünyanın En Çok Konuşulan Üçüncü Dili

Netflix Dünya'nın en çok konuşulan üçüncü dili olmasına rağmen bir türlü desteklemediği Hintçe için nihayet beklenen kararı aldı.

  • Levent Öztürk
Netflix artık Hintçeyi de destekliyor...
Getty Images aracılığıyla wutwhanfoto

Artık Netflix, Dünya'nın İngilizce ve Çinceden sonra en çok konuşulan üçüncü dili Hintçeyi de destekliyor. Bu destek, akış hizmetinin menüden dizi tanımlamalarına kadar tamamen Hintçe kullanılabilmesi anlamına geliyor.

Ayrıca Hindistan'ın dışındaki kullanıcılar da profil dilini Hintçeye çevirebiliyor. Yeni dil seçeneği Netflix'in masaüstü ve mobil internet sitelerinin yanı sıra mobil uygulamasında da seçilebiliyor. Netflix bir süredir Hint yapımlarına önem veriyor ve öne çıkan Bollywood aktörlerinin rol aldığı orijinaller kısmını genişletiyor.

Hintçenin de kullanıcı arayüzüne eklenmesi geç kalmış bir karar gibi görünse de, firmanın küresel bir platform olma yolunda ilerleyen çabalarını ve rakiplerine göre ne kadar ileride olduğunu gösteriyor. Netflix'in bu çabasının, Dünya genelinde farklı bölgelerde bulunan kullanıcılarını Disney+ ve HBO Max gibi rakip hizmetler bu bölgelere ulaştığında geçiş yapmasını engellemeyi hedeflediği tahmin edilebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
A101 13 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, hoparlör, powerbank, kulaklık sürprizi
BİM 14 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, kablosuz kulaklık, akıllı saat fırsatı
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Koronavirüse karşı 14 farklı maskeden hangisi daha etkili? İşte test sonucu
Putin'in kızında da denenmişti: İşte Rusya'nın koronavirüs aşısının adı
En iyi, unutulmaz Aamir Khan filmleri! IMDb puanına göre en iyileri seçtik
Qualcomm, Huawei'ye çip satmak istiyor...
Microsoft, Surface Duo'yu Nihayet Piyasaya Çıkartıyor

 

 