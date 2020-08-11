Netflix'ten Geç Kalan Yenilik: Dünyanın En Çok Konuşulan Üçüncü Dili

Artık Netflix, Dünya'nın İngilizce ve Çinceden sonra en çok konuşulan üçüncü dili Hintçeyi de destekliyor. Bu destek, akış hizmetinin menüden dizi tanımlamalarına kadar tamamen Hintçe kullanılabilmesi anlamına geliyor.
Ayrıca Hindistan'ın dışındaki kullanıcılar da profil dilini Hintçeye çevirebiliyor. Yeni dil seçeneği Netflix'in masaüstü ve mobil internet sitelerinin yanı sıra mobil uygulamasında da seçilebiliyor. Netflix bir süredir Hint yapımlarına önem veriyor ve öne çıkan Bollywood aktörlerinin rol aldığı orijinaller kısmını genişletiyor.
Hintçenin de kullanıcı arayüzüne eklenmesi geç kalmış bir karar gibi görünse de, firmanın küresel bir platform olma yolunda ilerleyen çabalarını ve rakiplerine göre ne kadar ileride olduğunu gösteriyor. Netflix'in bu çabasının, Dünya genelinde farklı bölgelerde bulunan kullanıcılarını Disney+ ve HBO Max gibi rakip hizmetler bu bölgelere ulaştığında geçiş yapmasını engellemeyi hedeflediği tahmin edilebilir.
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