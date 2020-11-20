Netflix, Yeni Bir Salgın Filmine Hazırlanıyor. Ama Bu Film, Biraz "Farklı"

Netflix, salgın temalı yeni bir film için hazırlıklara başlamış durumda. Yönetmenlik koltuğu da Judd Apatow'a (Knocked Up, The 40-Year-Old Virgin) teslim edildi.
Deadline tarafından yayımlanan özel bir habere göre Apatow, akış hizmeti ile bir sonraki filmine başlamış durumda. Şu anda bir adı bulunmayan film, bir "salgın balonu" içerisinde bir otele kapalı kalmış ve film çekimini bitirmeye çalışan bir grup aktörü konu alacak. Daha da önemlisi, film alışıldık gerilim veya aksiyon filmlerinin aksine, bir komedi olacak. Bu komedi yapımının yönetmenliğini ve yapımcılığını Apatow üstlenecekken, South Park ve Lady Dynamite üzerinde de çalışmış olan Pam Brady ortak yazar olarak görev yapacak. Ayrıca Apatow'a baş yapımcı olarak Barry Mendel katılacak.
Henüz aktör seçimleri yapılmış olmasa da Deadline'ın haberinde söylenilene göre pek çok çekici rol bulunmasından dolayı Knives Out gibi yapımlara kafa tutacak bir kadro söz konusu olabilir.
Filmin ne zaman çekileceği veya yayınlanacağı henüz net değil ancak konunun zamanı, filmin geleneksel bir sinemadan ziyade Netflix'e gelmesinde önemli bir etken gibi gözüküyor.
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