The Walking Dead'deki zombi virüsü salgınının sebebi neydi? İlk ipucu...

The Walking Dead dizisindeki büyük zombi virüsü salgının neden kaynaklandığı hep merak konusuydu. The Walking Dead'de her şey nasıl başladı? Şimdi bir teori var...

The Walking Dead'deki zombi virüsü salgının sebebi neydi?

The Walking Dead serisinde insanların zombiye dönüşmesine sebep olan bir virüs ve insanların zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Serinin başlangıcından bu yana, zombi salgınının nasıl başladığı ya da buna neyin sebep olduğuna dair herhangi bir yanıt yoktu.

The Walking Dead'in dünyasında hiç kimse zombi terimine aşina değil ve karakterler The Walking Dead 1. sezonda CDC'yi ziyaret ettiklerinde bile aldıkları tek cevap, insanların ölümsüzleri nasıl yeniden canlandırdığıydı. İzleyicilerin aklında soru işaretine neden olan bu konu ile ilgili, serinin yaratıcısı Robert Kirkman konuştu.

The Walking Dead'deki Zombi Virüsü Salgını Nasıl Başladı?

Sonunda 2020 yazında Kirkman, Walking Dead'in zombi salgınını gerçekten neyin başlattığını açıkladı, ancak tuhaf bir cevap olduğu için büyük olasılıkla şaka yapıyor diye düşünüldü. Kirkman'ın salgının başlama nedeni ile ilgili açıklaması biraz "espri" gibi algılandı.

The Walking Dead: World Beyond'un  "Doğruluk mu Cesaret mi" adlı 7. bölümünde ABD'li bir denizci virüsün uzaydan geldiğini ve insanları hasta ettiğini söylüyor. Karakterin World Beyond'da söylediğine göre zombi virüsünün kökeni uzaya dayanıyor. Robert Kirkman da yanıtında bu bölüme atıfta bulunmuş gibi görünüyor. Bu teori şimdiye kadar The Walking Dead serilerinde adı geçen tek teori.

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George Romero'nun Filmine Atıf Olabilir

Denizcinin uzaydan gelen virüsten bahsetmesinin bir başka nedeni de Yaşayan Ölülerin Gecesi filmine atıfta bulunmak olabilir . George A. Romero'nun filmi zombi türü ilk filmlerden biri olmasıyla tanınır. Bu film, korku filmi türünün temel yapı taşlarından biridir ve genellikle The Walking Dead de dahil olmak üzere zombi filmleri, şovları ve kitapları için bir ilham kaynağı olarak gösterilmektedir.

Bu filmde, bir acil durum yayınında, zombi salgınının Dünya atmosferinde patlayan, Venüs'ten dönen bir sondadan gelen radyasyondan kaynaklandığı öne sürülüyor.

Yani hem Kirkman hem de World Beyond , Night of the Living Dead'e atıfta bulunuyor olabilir, ancak yine de hayranların düşünmesi gereken uygulanabilir tek teori bu. 

Bu ipucundan The Walking: Dead World Beyond'da söz edilmesi ileride hikayeyi şekillendireceğini düşündürebilir.  The Walking Dead: World Beyond'da bahsedilmiş olması, Civic Republic'in bilim adamlarının bir zombi tedavisi üzerinde çalışıyor gibi göründüğü veya en azından zombi virüsünün temellerini anlamaya çalıştığı için, daha sonra önemli olabilir. 2. sezonda virüsün kökeni hakkında daha fazla bilgi geleceği düşünülüyor.

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