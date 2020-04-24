Netflix'ten Yeni Bomba: Üç Yıldız, Bu Filmde Bir Araya Geliyor

Stranger Things, The Witcher ve Fleabag, Netflix'in yeni filmi ile bir araya geliyor gibi gözüküyor. En azından bu yapımların ekiplerinde bulunan önemli isimler anlamında...
Netflix, Stranger Things'ten Mille Bobbie Brown ve The Witcher'dan Henry Cavill'in rol aldığı, Fleabag yönetmeni Harry Bradbeer tarafından yönetilen yeni bir Sherlock Holmes filmini duyurdu. Ayrıca Helena Bonham Carter (Alice in Wonderland) ve Sam Claflin (Journey's End) de yapımda rol alacak ve senaryo Jack Thorne (BBC'den His Dark Materials) tarafından yazılacak.
Enola Holmes adlı film, Nancy Springer tarafından yazılan genç yetişkin kurgu romanı serisini temel alacak ve bu seri, ünlü İngiliz dedektifin genç kız kardeşini takip ediyor. Netflix, Legendary Entertainment tarafından yapımı üstlenilen film için yayın haklarını satın almış durumda.
Film için henüz bir yayım tarihi verilmiş değil ancak pek açıklayıcı olmayan "yakında Netflix'te" sözü söz konusu. Netflix için bu yıl pek çok ertelenme yaşandı ve COVID-19 salgını, Stranger Things'in dördüncü sezonu dahil olmak üzere çeşitli dizilerin yapımında ertelemelere yol açtı. Buna rağmen akış platformunu, açıkladığı ilk çeyrek raporunda, altın çağını yaşadığını gözler önüne serdi.
Netflix daha önce yaptığı açıklamalarda önümüzdeki birkaç ay boyunca yayım planlarının etkilenmeden devam edeceğini ve salgının etkilerinin yılın ilerleyen zamanlarında daha görülür olacağını söylemişti.
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