Google, Sahte COVID-19 Mesajları ile Savaşıyor

Korona Virüs salgını krizi sırasında, sahte virüs tedavileri, yanıltıcı reklamlar ve virüsü 5G ağları ile ilişkilendirmek gibi pek çok yanlış bilgi internette yayılıyor. Aynı şekilde Google, kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmaya çalışan phishing saldırılarında da bir artış gözlemlemiş durumda.
Bağımsız bir güvenlik araştırmacısı olan Scott Helme, "Korona Virüs salgınının şu anda çok duygusal bir konu" olduğunu ve siber suçluların da bunun farkında olduğunu belirtiyor. Bu yüzden de siber suçluların "eğer bu yemi kullanırlarsa, tipik bir kişinin bağlantılara tıklamaya veya kötü yönlendirmeleri takip etmeye daha yatkın olabileceğini" bildiklerini söylüyor.
Google'ın açıklaması da aynı durumu ispatlıyor. İnternet devi, her gün 100 milyon phishing e-postasını engellediğini söylüyor ve geçtiğimiz hafta engellenen e-postaların yaklaşık %20'sinin Korona Virüs ile ilgili olduğunun altını çiziyor. Google, koruma filtrelerinin sahte e-postaların %99.9'unun kullanıcılara ulaşmasını engellediğini belirtiyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlardan olduğunu iddia eden bu tip e-postalar, son zamanlarda oldukça yaygın. E-posta içerisinde virüs hakkında yanlış bilgiler bulunuyor. Dahası, alıcıları bağış yapmaya veya cihazlarına kötü amaçlı yazılım yüklemeye ikna etmeye çalışıyorlar. Bu yüzden, konusu ne olursa olsun, bilmediğiniz e-postaları açmamanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta yarar var.
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