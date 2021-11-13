Netflix'ten Yeni Codec: Akış Devinin AV1 Adımları Hızlandı!

Geçen yılın başlarında Netflix, Android platformunda bazı içerikleri göstermede AV1 adlı yeni bir codec bileşeni kullanmaya başladı. Netflix şimdi de PS4 Pro'da ve sınırlı sayıda akıllı TV modelinde AV1 desteğini etkinleştirdi. Netflix, Alliance of Open Media kapsamında telifsiz olarak kullanılabilen AV1'in geliştirilmesinde rol oynayan firmalardan biriydi. Desteklenen TV'lerin listesi şöyle:
- Bazı Samsung 2020 UHD Akıllı TV'ler
- Bazı Samsung 2020 UHD QLED Akıllı TV'ler
- Bazı Samsung 2020 8K QLED Akıllı TV'ler
- Samsung The Frame 2020 Akıllı TV'ler
- Samsung The Serif 2020 Akıllı TV'ler
- Samsung The Terrace 2020 Akıllı TV'ler
- PS4 Pro'ya bağlı, Netflix uygulamasıyla video izlenen herhangi bir TV
- Bazı Amazon Fire TV cihazı (Fire OS 7 ve yukarısı)
- Bazı Android TV cihazları (Android OS 10 ve yukarısı)
Şirket, TV platformlarında oynatmanın donanıma bağlı olması nedeniyle TV'lerde dağıtımın biraz zaman aldığını söylüyor. Sektör, AV1 akışı yapabilen modelleri yalnızca geçen yıl piyasaya sürdü. Netflix, kullanıma sunmadan önce bir karşılaştırma testi yaptı ve AV1'in diğer codec bileşenlerine göre daha iyi kalitede videolar sunduğunu keşfetti. Özellikle, ağ tıkanıklığı söz konusu olduğunda. AV1, Netflix'in şu anda kullandığı codec bileşenlerinden daha yüksek sıkıştırma verimliliğine sahip olduğundan, daha az bant genişliğine ihtiyaç duyuyor. Bu da, 4K çözünürlükte daha uzun akış oturumlarının sağlanmasına yol açabilir.
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