Netflix'ten Yeni Codec: Akış Devinin AV1 Adımları Hızlandı!

Netflix, bant genişliğinden tasarruf sağlayan AV1 codec bileşenini Android'in ardından çok daha fazla platforma taşıdı. Bu platformlar arasında PlayStation 4 Pro da var!

Netflix'in AV1 adımları hızlandı!

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