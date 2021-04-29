Netflix'ten Yeni Sürpriz: Master of None, 3. Sezon ile Geri Dönüyor

Netflix, 2. sezonu 2017'de yayınlanan ama sonrasında üçüncü sezonu çekilmeyen Master of None'un geri döneceğini, yeni fragman ile duyurdu. Master of None 3. sezonda büyük değişikliklere hazır olun!

Master of None, 3. Sezon ile Geri Dönüyor

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