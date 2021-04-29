Netflix'ten Yeni Sürpriz: Master of None, 3. Sezon ile Geri Dönüyor

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan Master of None, kimsenin beklemediği bir sürprize imza atarak üçüncü sezonu ile geri dönüyor. 23 Mayıs'ta Netflix'e gelecek olan dizinin beklenmedik 3. Sezonu için yeni bir fragman da yayınlandı.
Fragman, dizinin ilk iki sezonunun ortak yaratıcısı ve başrol oyuncusu Aziz Ansari'nin yer almaması ile dikkat çekiyor. Lena Waithe ile birlikte halen yazar olarak ve tek yönetmen olarak ismi geçiyor, ancak oyuncu kadrosunda bulunmuyor. Üçüncü sezon, Master of None: Moments in Love ismi ile geliyor ve daha önce dizide sadece yardımcı bir karakter olan Denise'e odaklanacak.
Master of None S3 | Official Trailer | NetflixThe Emmy Award-winning MASTER OF NONE returns with a new season that chronicles the relationship of Denise (Emmy Award winner Lena Waithe) and her partner Alicia (BAFTA winner Naomi Ackie). Directed by series co-creator and Emmy winner Aziz Ansari, and scripted by Ansari and Waithe, this new season is a modern love story that intimately illustrates the ups and downs of marriage, struggles with fertility, and personal growth both together and apart. Fleeting romantic highs meet crushing personal losses while existential questions of love and living are raised.
Co-created by Ansari and Emmy Award winner Alan Yang, Season 3 delivers an evolution of the series that remains tethered to previous seasons while breaking new storytelling ground of its own.
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Master of None S3 | Official Trailer | Netflix
Denise and her wife, Alicia, take center stage this season, grappling with doubts and heartache when a rift emerges in their happy marriage.
Netflix, yeni sezon için şunları söylüyor: "Bu yeni sezon, evliliğin iniş çıkışlarını, doğurganlıkla mücadelelerini ve kişisel büyümeyi yakından anlatan modern bir aşk hikayesi olacak. Romantik zirveler, varoluşsal aşk ve yaşam soruları gündeme gelirken ezici kişisel kayıplar da sezona damga vuracak. Ansari ve Emmy Ödülü sahibi Alan Yang tarafından ortaklaşa oluşturulan Sezon 3, kendi başına yeni bir hikaye anlatma zemini oluştururken önceki sezonlara bağlı kalan serinin evrimini sunacak."
Master of None, 2015'te bir Netflix Orijinali olarak çıkış yaptı ve 2017'de ikinci sezonu ile devam etti. Sonrasında ise Ansari, "Master of None'ın üçüncü sezonunu unutun, ben de Aziz Ansari'nin 34. sezonunu yapıyorum" diyerek hayranlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.
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