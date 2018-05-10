Netflix'i Bu Dev Şirket Satın Alabilir!
Bir analistin iddiasına göre Netflix, çok yakında dev bir şirket tarafından satın alınabilir. İşte o şirket ve konuşulanlar...
Bir Wall Street medya analisti ve eski Rolling Stone editörü olan Porter Bipp, Microsoft'un önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Netflix'i satın alacağını iddia ediyor. Bipp'e göre Microsoft'un bu hareketi arkasındaki sebep de mağaza hizmetleri konusunda ustalaşmış olan rakibi Apple'ı geçmek.
CNBC'nin Squawk Box programında konuşan Bipp, Microsoft'un dünya üzerinde Netflix'i satın alabilecek güce sahip parmakla sayılır birkaç şirketten biri olduğunu söylüyor. Ona göre Microsoft şu an bulut hizmetlerine hızlı bir giriş yapmak için elinden geleni yapıyor. Şu an Microsoft'un direkt bir tüketici içerik dağıtımı için hiçbir hizmeti yok. Bipp "bence Netflix, hiçbir içeriği olmayan Microsoft tarafından satın alınacak." diyor.
Bu tahmin ilk bakışta uzak görünse de, Microsoft ve Netflix arasında bir geçmiş bulunuyor. Netflix CEO'su Reed Hastings, 2012'de Microsoft için çalışıyordu. Beş yıl hizmetin ardından teknoloji devinden ayrılmış ve Netflix'e yoğunlaşmıştı.
Netflix'in yıldan yıla büyümesinin %100'ü aştığını ve toplam değerinin 140 milyar dolar olduğunu göz önünde bulundurursak, Microsoft'un pamuk ellerini cebine sokma zamanı gelmiş olabilir. Microsoft'un en pahalı satın alma rekoru şu an LinkedIn ile 26 milyar dolar.
Bunun sadece bir tahmin olduğunu hatırlatmakta fayda var, ancak Disney'in de canlı akış sektörüne girmesi ve HBO'nun hızla büyüyüşü Netflix'e büyük rekabet oluşturuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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