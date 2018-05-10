Netflix'i Bu Dev Şirket Satın Alabilir!

Bir analistin iddiasına göre Netflix, çok yakında dev bir şirket tarafından satın alınabilir. İşte o şirket ve konuşulanlar...

Microsoft Gerçekten Netflix'i Alabilir

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