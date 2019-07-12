Netflix'in Marvel Dizileri İçin İlginç Satış!
Netflix ile yolları ayrılan Marvel dizileri, şimdi de ilginç bir satış ile gündemde!
- Levent Öztürk
Marvel TV dizilerinin Netflix dönemi sona ermiş olabilir ancak etkileri devam ediyor. Marvel ve Prop Store, Netflix'te yayımlanan Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist dizilerin setlerinden bazı parçaları ve kostümleri, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde açık artırma ile satacak ve online teklifler şimdiden başlamış durumda. Satışa sunulanların büyük bir kısmı, anında tanıyabileceğiniz ve dizileri tanımlayan eşyalar olarak dikkat çekiyor.
Her dizideki büyük karakterlerin kostümlerinden bol miktarda alabilmeniz mümkün. Satışa sunulanların arasında Daredevil'in çeşitli takımları, Luke Cage'in mermi deliği ile dolu kapüşonlusu ve Iron Fist'in maskesi de bulunuyor. Daha küçük sayılabilecek ürünlerin arasında ise Matt Murdock'un gözlükleri gibi parçalar var. Satılan parçaların pek çoğu çekimlerin yarattığı sorunlara ve hasarlara halen sahip ama bunun koleksiyoncular için bir artı olması da mümkün.
Tabii ki eğer dizi tarihinin bir parçasına sahip olmak istiyorsanız, ciddi bir fiyat ödemeye hazır olmanızda fayda var. Her ne kadar satışta göreceli olarak ucuz sayılabilecek parçalar (genellikle ikincil kostümler ve küçük eşyalar) olsa da, en fazla istenen eşyalar oldukça pahalı. Birinci nesil Daredevil kostümünün 30.000 dolar ve 50.000 dolar arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor ve diğerleri için de dört ya da beş basamaklı fiyatları görmek şaşırtıcı olmayacak.
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