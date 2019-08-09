Netflix'in Sevilen Dizisi İçin Şok İptal Kararı!
Netflix'in kendine has hayran kitlesi olan dizilerinden biri daha, ne yazık ki, ucu açık bir sonla iptal edildi!
- Barış Terun
Variety'ye göre Netflix'in fantastik kurgu-drama türündeki dizisi The OA sadece iki sezonun ardından iptal edildi. The OA; Melekler, paralel evrenler, kozmik güçler ve envai çeşit tuhaf varlıkları bünyesinde barındırıyor ve bunları, günümüz dünyasının teknolojisi ile harmanlıyordu.
The OA'nın baş rol oyuncusu ve yardımcı yapımcısı konumunda bulunan Brit Marling, İlk Melek'i canlandırıyordu. Marling'in karakteri kör ve kayıp bir kadınken, birdenbire görme duyusunu ve hafızasının önemli bir kısmını geri kazanıyordu. Orijinal Melek, arkadaşlarına ve masumlara yardım etmek için bir ekip topluyor ve alternatif evrenden alternatif evrene koşuyordu. İşin bir de mizahi yönü vardı: Ekip, yolculuk yapmak için gereken geçidi açmak için birbirinden tuhaf dans figürleri sergilemek zorundaydı.
Marling, sosyal medya hesabında, "Haberi aldığımda gözyaşlarımı tutamadım. Çok derin ve keyifli bir yolculuktu. Hikaye bizim için çok önemliydi ve senaryonun her sayfasına ilgi gösterdim. Hikayeyi tamamlayamamış olabiliriz lakin size söz veririz ki; aklımızdaki senaryoyu başkalarına açıklayacağız." ifadelerini kullandı. Netflix'in sözcüleri ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Bu arada, sosyal medyada The OA'nın geri dönmesi için geniş çaplı bir kampanya başlatıldığını da belirtelim.
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