Netflix'ten Üç Yeni Telefona Daha HDR Desteği!

Netflix, HDR içeriklerini destekleyen cihazlar listesine 3 yeni Android telefon daha ekledi!

Netflix'ten üç yeni telefona daha HDR desteği!

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