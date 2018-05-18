Netflix'ten Üç Yeni Telefona Daha HDR Desteği!
Netflix, HDR içeriklerini destekleyen cihazlar listesine 3 yeni Android telefon daha ekledi!
High Diynamic Range (HDR) içerikler, bu teknoloji desteğinin oyun sistemlerine, akıllı telefonlara ve bilgisayarlara eklenmesiyle son yıllarda oldukça popüler olmaya başladı. Bir video akışı hizmeti olan Netflix'in de, destekleyen cihazlar ortaya çıktıkça bunlara HDR içerik akışı sağlaması çok doğal. Bugün firma, HDR akışı destekleyeceği cihazlar listesine üç yeni Android telefon ekledi. Bunlar: Huawei P20, Mate 10 Pro ve Sony'nin Xperia XZ2'si.
Firma, özellikle Huawei P20 Pro'dan bahsetmemiş, bu yüzden iki türevin de desteklenip desteklenmediği bilinmiyor. Benzer şekilde Sony Xperia XZ2 Compact da listede görünmüyor.
Bu yeni eklenen cihazlar, Netflix'te HDR destekli diğer telefonlara ekleniyor ve şimdi bu sayı 15'e ulaşıyor. Bu listede elbette Samsung'un Galaxy S9'u ve Apple'ın iPhone X'i de var.
Xbox One S, Xbox One X ve diğer Windows 10 cihazlar da, ya UWP uygulamasında ya da Edge tarayıcıda HDR videoyu destekliyorlar.
Ancak genelde olduğu gibi HDR içerik, Premium üyelik gerektiriyor, bunun da fiyatı ayda 39.99 TL. Buna 4K video akışı da dahil.
Netflix, HDR içerik sunan tek video platformu değil. YouTube da, geçen senenin sonlarına doğru teknolojiyi desteklemeye başlamıştı.
H. Hüseyin Öztürk
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