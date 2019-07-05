Netflix'yen Yeni "Sigara Kararı"
Netflix, yayınlanan ilginç bir raporun hemen ardından, dizi ve filmlerde yer alan sigaralı sahneler hakkında sert bir karar aldığını duyurdu!
- Levent Öztürk
Netflix orijinal dizileri veya filmlerinde artık, tarihsel veya gerçekçi durumlar dışında, sigara içimi veya e-sigara kullanımı görmeyeceğiz. Netflix'in Variety'ye söylediğine göre, "eğer rolün gerçekçiliği için önemli değilse veya karakter tanımlayıcı (tarihsel veya kültürel öneme sahip) değilse" projelerde de sigara içimi ve e-sigara kullanımı olmayacak.
Bir Netflix sözcüsü "Netflix artistik anlatımı güçlü bir şekilde destekliyor" derken, "aynı zamanda sigaranın zararlı olduğunun ve ekranda pozitif olarak gösterildiğinde genç insanları kötü etkileyebileceğinin farkındayız" cümlesini de kurdu. Bu karar ile beraber Netflix, eğer mutlaka sahnelerde yer alması gerekiyorsa, derecelendirmelerinde sigara içimi hakkında detayları da gösterecek.
Bu karar, sigara karşıtı grup Truth Initiative'in raporunda Stranger Things'in ikinci sezonunda sigara içiminin birinci sezona göre artarak 182'den 262 gösterime çıktığını belirtmesi ardından ortaya geldi. Grubun söylediğine göre şu ana kadar her bölümde sigara içilmekteydi. Bu rapor, tesadüf olarak ya da olmayarak, Stranger Things'in üçüncü sezonunun yayımının başlamasından sadece birkaç gün önce yayınlanmıştı.
Truth Initiative, Netflix'in 15-24 yaş aralığında popüler olan diğer bazı dizilerinin yeni sezonlarında da sigara içiminin arttığını belirtiyor. Grubun söylediğine göre Unbreakable Kimmy Schmidt'in üçüncü sezonuna geçerken sigara gösterimleri dokuzdan 292'ye çıktı. Orange is the New Black dizisinin dördüncü sezonundan beşinci sezonuna geçerken ise bu sayı 45'ten 233'e çıktı.
Grup, bu yaş grubundaki popüler olan dizilerin 13'ünden 12'sinde sigara içimi olduğunu da söylüyor. Bunların arasında Amazon Prime Video'nun The Marvelous Mrs. Maisel'i ve Hulu'nun Gap Year'ı da bulunuyor. Truth Initiative, 15-24 yaş aralığındaki kitleye hitap eden popüler dizileri, bu yaş grubundaki 750 kişinin cevap verdiği ankete göre belirlemiş durumda.
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