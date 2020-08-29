Neuralink Projesi nedir? Soru-cevaplarla Elon Musk'ın yeni projesi

Elon Musk, ilk olarak 2017 yılında tanıttığı Neuralink projesinin detaylarını, Türkiye saati ile gece 01.30'da düzenlenen etkinlikte açıkladı. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Musk, şirketi Neuralink'in beyin implantı teknolojisinin hafıza kaybından depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorun ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söylüyor. Musk'ın tanıttığı çip 'Link' bozuk para büyüklünde ve kulağın arkasına yerleştirilen 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Peki, Elon Musk'ın yeni adımı Neuralink Projesi nedir? Neuralink Projesi neyi amaçlıyor, ne işe yarıyor? Ne zaman hazır olacak? Soru ve cevaplarla Neuralink Projesine yakından bakalım:
NEURALINK NEDİR?
Bu proje, temelde insanların beynine yerleştirilecek bir çip yardımıyla, beyin - bilgisayar iletişimini sağlamayı amaçlıyor. Özellikle engelli insanların hayatını kolaylaştıracağı düşünülen Neuralink projesinde, 4 elektrolik ipliği ve bir çip bulunuyor. Bu sistem, beynin ürettiği sinyalleri okuyacak ve bu sayede her türlü elektonik cihazın, beynimizle kontrolü sağlanacak. Örneğin Neuralink sayesinde, felçli bir insanın, beyni ile bir telefonu kullanması mümkün olabilecek. Ya da, çip implantı yapılmış olan bir insan, bir bilgisayarı kablosuz olarak, sadece düşünceleri yardımıyla kullanabilecek.
Çipin beyne yerleştirilmesi için bir cerrahi operasyon gerekecek. Ancak Elon Musk, bu operasyonun oldukça kolay bir operasyon olduğunu ve sadece 1 saat içerisinde tamamlanabileceğini söylüyor. Operasyonun ardından hastanın uzun süre hastanede kalması gerekmeyecek ve hasta, 1 günden kısa sürede hastaneden ayrılabilecek.
Neuralink sisteminin insana yerleştirilmesi için kafa derisinin küçük bir parçasının kaldırılması yeterli oluyor. Bunun ardından, elektrot iplikleri beyne implant ediliyor ve çip de (ya da cihaz) kafatasına yerleştiriliyor. Kafa derisi yerine dikiliyor ve işlem tamamlanıyor.
Yapılan tanıtımda, denek olarak kullanılan bir domuzun beyin sinyallerinin ekrana nasıl aktarılabildiği de sergilendi.
NEURALİNK NE İŞE YARAYACAK?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Neuralink özellikle engelli insanları hedefleyen bir proje. Sadece beyin sinyalleri ile, felçli kişilerin bir elektronik cihazı kontrol etmesi sağlanabileceği gibi, görme engellilerin de Neuralink'ten aynı şekilde faydalanması mümkün olabilir.
NEURALİNK ZARARLI MI?
Alon Musk'ın açıklamasına göre, Neuralink sisteminin insanlara herhangi bir zararı bulunmuyor. Çip, istendiği zaman beyinden çıkartılabiliyor ve bunun insana hiç bir olumsuz etkisi olmuyor. Yapılan tanıtımda, çipin bahsettiğimiz denek domuzun beyninden çıkartıldığı ve bunun domuza olumsuz bir etkisi olmadığı söylendi.
NEURALINK NE ZAMAN HAZIR OLACAK?
Neuralink için henüz bir tarih verilmiş değil. Şimdilik hayvanlar üzerinde denenen sistem için asıl önemli olan, insan deneyleri olacak. Elon Musk, Neuralink insan deneylerinin yakında başlayacağını söylüyor. Ancak bu konuda bazı sıkıntılar söz konusu. Denemelerin ABD'de yapılmasının önünde bazı yasal engeller olabileceği konuşuluyor. Bu da, gözlerin ABD dışındaki ülkelere ve özellikle de Rusya'ya çevrilmesine neden oluyor.
NEURALINK NE KADAR HIZLI?
Elon Musk'ın söylediğine göre, Neuralink'in çalışma hızı insan beyninin çalışma hızından çok daha yüksek. Üstelik bu hız, zaman ilerledikçe daha da artacak.
NEURALINK HACKLENEBİLİR Mİ?
Elon Musk, bunun mümkün olmaması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söylüyor. Ama şimdilik elimizde bu konuda başka bir bilgi bulunmuyor.
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