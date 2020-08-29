Neuralink Projesi nedir? Soru-cevaplarla Elon Musk'ın yeni projesi

Elon Musk dün uzun süredir üzerinde çalıştığı ve merakla beklenen projesi Neuralink'i tanıttı. Peki, Neuralink Projesi nedir, ne işe yarıyor? İşte soru ve cevaplarla Elon Musk'ın yeni projesi Neuralink.