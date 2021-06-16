NFT Çılgınlığına İnternetin Babası da Katıldı; WWW Satışa Çıktı!

World Wide Web'in (WWW) babası olarak kabul edilen İngiliz Bilgisayar Bilimcisi Sir Tim Berners-Lee, 1989'da dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir şey ile karşı karşıya olduğumuzu biliyordu. Bundan tam 32 yıl sonra bugün, çok ilginç bir gelişme yaşandı. Berners-Lee, web'in kaynak kodunu NFT şeklinde açık artırmaya çıkararak tarihi bir adım atmaya karar verdi.
Barner-Lee, bu kararını şu sözlerle açıkladı: "32 yıl önce, dünya çapında çok sayıda kişinin de yardımıyla, insanlık için güçlü bir araç olan geliştirdim. Benim için Web'in en iyi yanı işbirliği ruhu oldu. Gelecekle ilgili tahminlerde bulunamasam da, tüm bu birikimin, henüz hayal bile edemediğimiz bir sonraki teknolojik dönüşüm için herkese açık ve erişilebilir olacağını içtenlikle umuyorum. NFT'ler, ister sanat eseri olsun, ister bunun gibi dijital bir eser olsun, bu alandaki en son oyunu temsil ediyor. Ayrıca Web'in arkasındaki kökenleri paketlemenin de ideal bir yolu."
"Bu Her Şeyi Değiştirdi" (This Changed Everything) olarak adlandırılan NFT'nin içeriği şu şekilde:
- Kaynak kodunu içeren orijinal zaman damgalı dosyalar,
- Kodun yaklaşık 9.500 satırının hareketli bir görselleştirmesi,
- Kodun nasıl oluşturulduğunu açıklayan, Lee tarafından yazılmış bir mektup
- Python kullanılarak orijinal dosyalardan yeniden oluşturulan tam kodun dijital bir "posteri".
Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılacak olan satış 23 Haziran'da başlayacak ve 30 Haziran'a kadar devam edecek. Teklifler 1.000 dolardan başlayacak.
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