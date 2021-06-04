Ünlü "Uzaylı Otopsisi" Görüntüsü, NFT Olarak Satışa Çıktı!

Ünlü "uzaylı otopsisi" görüntüsünün NFT'si, açık arttırma ile satılıyor. Üstelik hiç de küçümsenemeyecek bir başlangıç fiyatı ile...

04 Haziran 2021 11:02

Levent Öztürk