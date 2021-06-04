Ünlü "Uzaylı Otopsisi" Görüntüsü, NFT Olarak Satışa Çıktı!

Daha önce sınıflandırılmış tanımlanamayan uçan cisim (UFO) belgelerinin çok yakında ABD Kongresine sunulacak olmasıyla birlikte, uzaylılar şu anda en çok konuşulan konuların arasında yer alıyor. Pentagon tarafından doğrulanan görüntüler yayınlandı, Obama fikrini belirtti ve artık kendi küçük "uzaylı" tarihinizi elde etme şansınız bulunuyor.
New Mexico, Roswell'de gerçekleştiği iddia edilen bir "uzaylı otopsisinin" ünlü görüntülerinden bir kare, NFT olarak açık artırmaya çıkıyor. Görüntüler, oradaki en kötü şöhretli "uzaylı" görüntülerinden biri olarak öne çıkıyor ve hatta The X-files ve Seinfeld dizilerinin bölümlerine de konu olmuştu.
17 dakikalık görüntü ilk olarak 1995 yılında, Elvis Presley'in görüntülerini elde etmeye çalışırken emekli bir ABD askeri kameramanından aldığını iddia eden Londra merkezli video yapımcısı Ray Santilli tarafından yayınlandı. Videoda, 1947'de Roswell yakınlarında bir "uçan daire" kazasının ardından bilim adamları tarafından bacağında açık bir yara olan ölü bir uzaylının incelendiği görülüyordu.
Görüntüler, Jonathan Frakes (Star Trek'teki Komutan William Riker rolüyle tanınır) tarafından sunulan "Alien Autopsy: Fact or fiction?" (Uzaylı Otopsisi: Gerçek mi kurgu mu?) adlı bir Fox televizyon belgeselinde yayınlandığında büyük heyecan yarattı.
Yıllar boyunca, oldukça şüpheli görünen uzaylıya ve doğrulama eksikliğine rağmen, birçok UFO meraklısı tarafından görüntülerin gerçek olduğuna inanılıyordu. Görüntülerin çok fazla dikkat çekmesi ile beraber, birkaç katılımcı videonun gerçek olmadığını açıklamak için öne çıktı.
Bir film yapımcısı ve sihirbaz olan Spyros Melaris, kendisinin ve diğerlerinin kasaptan alınan etleri, bir tiyatronun tıbbi ekipmanını kullandığını ve Londra'daki bir dairede sahte bir otopsi düzenlediğini itiraf etti. Melaris'in söylediğine göre uzaylıyı tasarlayan, inek taşlıklarını, kuzu budunu ve hayvan beyinlerini kendi 10 yaşındaki oğlunun üzerinde kalıplanmış bir lateks giysiye dolduran Doctor Who'da özel efektlerde çalışan bir arkadaşıydı.
Daha sonra, Ray Santilli, 1990'ların başında gördüğü gerçek görüntüleri "yeniden yaratmak" için yaptığı konusunda ısrar etmesine rağmen, görüntülerin sahnelendiğini kabul edecekti.
Dread Central'a konuşan Santilli "1993 veya 1994'te otopsi görüntülerini orijinal haliyle gördük ve İngiltere'ye geri getirdik. O yıl içinde görüntüler tamamen bozuldu. Geriye kalan tek şey referans olarak kullanabileceğimiz birkaç kareydi" demişti.
"Yaptığımız şey, orijinal görüntüyü çok uzun bir süre boyunca kare kare restore etmekti. Çok hasar görmüş filmi restore eden bir program başlattık" diyerek ve "Yaptığımız şey bir restorasyondu. Bu bir aldatmaca değildi. Asıl çalışmanın özenle inşa edilmiş bir restorasyonuydu" cümlelerini de eklemişti.
İngiliz sunucu Eamonn Holmes'un sunuculuğunu yaptığı bir belgeselde Santilli, uzaylı cesedini Londra'nın dört bir yanındaki çöp kutularına atmadan önce, otopside doğru görüntüyü elde etmek için ahududu reçeli ve tavuk bağırsaklarını kullandığını da sözlerine ekledi. Görüntüleri kendisinin çektiğini doğrulayarak görüntülenen bir adamın, Los Angeles'ta buldukları ve bir motelde filme çektikleri evsiz bir adam olduğu açıkladı.
NFT, şimdi NFT açık artırma sitesi Rarible'da açık artırmada. Basın açıklamasında 2001 yılında CIA bilim insanı Kit Green tarafından Pentagon'a "Uzaylı Otopsisi filmi/videosu gerçektir, uzaylı kadavrası gerçektir ve filmde/videoda görülen kadavra Kit'in 1987/88 Pentagon brifinginde gördüğü fotoğraflar ile aynıdır" ve uzaylıdan alınan dokunun, Washington DC'deki Walter-Reed Silahlı Kuvvetler Patoloji Tıp Müzesi'nde saklanmakta olduğunu bildiren bir rapor vermişti.
Eğer gerçekse, otopsinin gerçek görüntüleri satışa çıkmadı. Burada satın alabileceğiniz, birinin 1992'de gördüğünü iddia ettiği, Londra, Camden Town'da bir apartman dairesinde çekilmiş ve bir domuzun beynini ve çeşitli hayvan bağırsaklarını karıştırmayı içeren 1945 uzaylı otopsisinin rekonstrüksiyonunun bir karesi. Tabii ki 1.184.399.96 dolarlık fiyat etiketinin kabul edeceğiniz bir bedel olduğunu varsayarsak.
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