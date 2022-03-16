NFT Kazası: Milyon Dolarlık NFT, Dikkatsizlik Nedeniyle Bedavaya Gitti

Bir NFT taciri olan Rock Dust, etherrock adını verdikleri eseri NFT (bir kayanın resmi) 444 eth fiyatla satmayı hedeflemişti. Bu rakam şu an için 1.143.082 dolar ediyor. Ancak satışa çıkarken fiyatı yanlışlıkla 444 wei (ether parasının en küçük birimi) olarak listelediler. Bu da bir sentten daha az bir miktara karşılık geliyor.
How's your week?
Mine? I just erroneously listed @etherrock #44 for 444 wei instead of 444 eth???>?
Bot sniped it in the same block and trying to flip for 234 eth
In one click my entire net worth of ~$1 million dollars, gone
Is there any hope?
Am I GMI?
Can snipers show mercy? pic.twitter.com/yq9Itb2Ukb— Rock dust ?? (@dino_dealer) March 10, 2022
Hatalarını anlamadan önce, satış gerçekleştiğinden dolayı, bir alıcı etherrock'u adeta bedavaya satın aldı. Blok zinciri kayıtlarında satışın gerçekleştiği işlendiğinden dolayı artık geri dönüş de yok.
Rock Dust, büyük bir hata yaptığını Twitter'da açıkladıktan sonra satın alan kişiden resmi geri vermesini rica ettiklerini söyledi. Ancak alıcı, herhangi bir cevap vermiş değil.
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