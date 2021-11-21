Nike, Metaverse'e Giriş İçin Roblox ile İş Birliğine Gitti!

Metaverse dünyasına şimdi de Nike giriyor. Ünlü spor giyim markası Nike, popüler oyun Roblox ile Metaverse dünyasına katılmak için ortaklık kurdu!

  • Ercan Uğurlu
Nike, Metaverse için Roblox ile İş Birliğine Gitti

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