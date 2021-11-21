Nike, Metaverse'e Giriş İçin Roblox ile İş Birliğine Gitti!

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un Meta olarak yeniden markalaştığı ve Metaverse olarak anılan yeni "dijital" sosyal dünyayı tanıttığına şahit olmuştuk. Metaverse ile ilgili tüm bilmeniz gerekenleri bu yazımızda sizlerle paylaşmıştık.
Facebook'un Meta adını ve Metaverse'ü tanıtmasının arkasından Microsoft da bu alana gireceğini açıklamıştı, fakat bu alandaki tek emelleri olan yalnızca bu 2 şirket değil. Nike da Nikeland ile bu platformda yer alacak.
Nike, Nikeland adında ücretsiz sanal oyun alanını sunmak için Roblox ile bir ortaklıkta bulunduğunu duyurdu. Nikeland sanal dünyası içinde oyun severlere pek çok farklı platformlarda mini oyunlar sunmaya hazırlanan Nike, gelecekte küresel spor etkinliklerine ilişkin spor müsabakalarına ev sahiplii yapma düşüncesinde. CNBC'ye göre şirket, örneğin 2022 Dünya Kupası başladığında benzeri bir aksiyonu bu platformunda sunmaya başlayabilir.
Öte yandan Nike'ın bu gibi bir metaverse oyununda Roblox ile ortak olduğunu görmek bir sürpriz değil. Zira aylık yaklaşık 200 milyondan fazla kullanıcısıyla beraber çocuklar ve gençler arasında en popüler oyunlardan biri olan Roblox, Nike'ın gençleri markayla etkileşime geçirebilmek için önemli bir kilometre taşı olabilir.
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