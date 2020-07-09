Ninja Fortnite alemine geri döndü, savaşlarını yayınlamaya başladı!

Stream yayıncıları arasında fırtına gibi esen ve çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ninja, bir süre ara verdiği yayınlarına YouTube kanalı ile geri döndü. Kanalını kurar kurmaz 24 milyon aboneye ulaşan popüler oyuncu, ilk Fortnite yayınında anlık 160,000 kişiye ulaşarak bir rekor kırdı.
Steam Yayıncısı Ninja, Savaşıyordu
Ninja bu oyunda ünlü Fortnite oyuncuları Dr Lupo, TimTheTatman ve Courage'a karşı savaşıyordu.
Ninja'nın yalnızca YouTube'da oynamak için bir anlaşma imzalayıp imzalamadığı veya Twitch gibi yerlerde de yayına devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Neredeyse bir yıldır platformda oynamamasına rağmen Twitch'te hala 14 milyon abonesi bulunuyor.
Ninja, Twitch'ten neden vaz geçmişti?
Geçtiğimiz ağustos ayında gerçek adı Tyler Blevins olan Ninja, Microsoft'un Mixer platformunda yayın yapmak için yüklü bir kontrata imza atmış ve Twitch'ten vazgeçmişti. Ancak, Microsoft yakın dönemde bu platformu kapattı ve yeni platformlar bulmak için Ninja gibi oyuncuları serbest bıraktı.
Ninja Kimdir?
Ninja, oldukça ünlü bir Fortnite oyuncusu. Bu yılın başlarında oyunda kendi adıyla bir kostüm bile yayınlanmıştı.
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