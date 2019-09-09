Nintendo, "Bükülebilir" Switch Peşinde
Cep telefonu devleri bükülen ve katlanan telefonlar için uğraşırken, başkaları da farklı bir "bükme" için kolları sıvadı!
- Ercan Uğurlu
Nintendo, mobil oyun konsolları arasında son dönemde büyük bir iş başararak Switch konsolu ile oyunculara önemli bir destekte bulundu. Platforma çıkan hemen her oyun oyuncular tarafından fazlasıyla beğenilirken, Nintendo bu memnuniyetin sürmesi için çabalıyor. LetsGoDigital'in haberine göre Nintendo, gelecekte "bükülebilir" bir Joy-Con Gamepad üretecek.
Nintendo, oyuncuların konsollarını kullanırken daha fazla konfor sağlaması için yeni bir Joy-Con Gamepad üzerinde çalışıyor. Patent örnekleri sızan yeni gamepad, başparmak bölgesinden bükülüyor ve böylede daha konforlu bir yapıya bürünüyor.
Yapılan patent başvurusunda tüm detaylarıyla madde madde anlaşılabilen yeni kontrolör, ergonomik güncellemenin dışında yeni bir özellik bulundurmayacak. En büyük değişiklik eğime bağlı olarak iç kısımda yer alacak olan, esnek devre kartı olacak.
Nintendo'nun yeni kontrolörünü piyasada ne zaman göreceğiz şimdilik bilinmiyor. Ancak yakında bununla ilgili daha fazla haber duyacağımız kesin.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın