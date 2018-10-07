Nintendo, Cep Telefonunu Konsola Dönüştürüyor!
Cep telefonunuzun eski bir oyun konsoluna dönüşmesini ister miydiniz? Nintendo, bunu gerçek yapıyor!
Yıllar boyu Game Boy'dan ilham alan telefon kılıfları nostalji hissiyatımıza yönelik olarak farklı firmalar tarafından satışa sunuldu, fakat firmaların Nintendo'nun bildiğimiz kalitesini yakalayamamasından olsa gerek, bu kılıflar bize o eski Nintendo konsolu kalitesini veremedi. Fakat bu durum yakında değişebilir.
Siliconera tarafından ulaşılan bir belge, Nintendo'nun yakın zamanda aldığı bir patente işaret ediyor. Bu patentte belirtilen cihaz, bir çeşit telefon aksesuarı. Telefon üzerine takıldığında telefon ekranının üzerine denk gelen bu aksesuar, cihazınızı tam anlamıyla bir Game Boy'a dönüştürüyor. Bunun yanında aksesuarın telefonun ekranından güç alması da Nintendo'nun bu aksesuar için bir uygulama yazacağının da işaretçisi. Bu uygulamanın Nintendo'nun eski oyun kütüphanesini içinde bulundurması bekleniyor.
Şimdilik bu patentin ne zaman gerçek olacağı hakkında bir bilgi yok. Ayrıca bu aksesuarın hangi telefonlarla uyumlu olacağı da bir soru işareti. Patentte aksesuarın köşelerinde ayarlanabilir parçaların olmaması, bunun her telefona uyacak bir aksesuar olmayacağını düşünmemize neden oldu. Bu aksesuar hakkında daha fazla bilgi geldiğinde sizleri bilgilendiriyor olacağız.
Doğan Kürşat Aktaş
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