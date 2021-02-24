Nintendo'nun Önemli İsminden İddialı Switch Açıklamaları

Nintendo Switch'in, Nintendo'nun bir kez daha yükselişini sağlayan büyük bir başarı hikayesi olduğu sır değil. Ve görünene göre cihaza en başından beri tamamen güvenen isimlerden biri, Nintendo of America'nın eski başkanı Reggie Fils-Aime'ydi. Fils-Aime, Switch hakkındaki düşüncelerini bir röportaj sırasında paylaştı.
Gamertag Radio ile yapılan bir röportajda Fils-Aime, Switch'i ilk gördüğü zamanı anlatırken "büyüsel bir şey olacağını biliyordum ve başarılı olması beni hiç şaşırtmadı" dedi; pazardaki çoğu oyun cihazının taşınabilirlik alanında eksik kaldığını ve firmanın bu boşluğu nasıl belirlediğini anlattı.
Fils-Aime, röportajda Switch'in taşınabilir doğasının önemini vurguladı ve büyük ekranda oynama imkanının yanı sıra işe veya okula giderken oyunu yanında taşıma avantajı sunmasının temel bir tüketici isteğine yanıt verdiğini söyledi.
Her ne kadar Fils-Aime'nin yorumları bir miktar övünür gibi gözükse de, Switch'in yayımı öncesinde Nintendo'nun durumunu hatırlamakta fayda var. Firma, elde taşınan 3DS ile başarı yakalamış olsa da o dönem sahip olduğu amiral gemisi konsolu Wii U, temel olarak kafa karıştırıcı adı ve kötü pazarlama stratejileri yüzünden beklentilerin çok gerisinde kalmıştı. Bu da, orijinal Wii'nin sonrasında beklenmeyen bir düşüşü beraberinde getirdi.
Wii U, Wii'nin hareket temelli kontrol sisteminin çekiciliğinden uzaklaşırken Switch'in bugün sahip olduğu güce veya taşınabilirliğe de sahip değildi. Wii U, rakipleri karşısında mücadele vermekte zorlanan ve kendisini gösteremeyen bir konumda kalmıştı.
Switch'in dört yıl önceki yayımından bu yana Nintendo, 70 milyondan fazla ünite sattı. Wii U'nun toplam satışı ise sadece 13,56 milyon ünitede kalmıştı. Her ne kadar Wii U'da da bazı çok iyi oyunlar bulunsa da, taşınabilirlik Switch'te gördüğümüz kadar sağlam veya kompakt değildi. Wii U, uzaktan gamepad kontrol kolu ile oynanabilse de düzgün bir şekilde çalışması için konsola yakın kalmanız gerekiyordu.
Artık Switch büyük oranda Wii U'nun kütüphanesini ele geçirmiş durumda ve pek çok farklı oyun da Switch'e aktarılıyor ve oyunların ikincileri çıkıyor. Ayrıca Nintendo, taşınabilirliği önemli bir satış noktası olarak vurgulamaya devam etti ve hareket halinde oyun oynamayı tercih edenler için konsolun sadece taşınabilir bir sürümü olan Nintendo Switch Lite'ı da sunarak başarısını sürdürdü.
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