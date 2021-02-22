Dünya'yı 2 Boyutlu Görün: Dünya'nın En Net 2 Boyutlu Haritası Oluşturuldu

Daha iyi bir Dünya haritası oluşturmak için yola çıkan araştırmacılar kutup merkezli, doğruluk oranı eskilere göre çok daha yüksek olan bir iki boyutlu harita hazırladı.

22 Şubat 2021 15:00