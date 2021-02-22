Dünya'yı 2 Boyutlu Görün: Dünya'nın En Net 2 Boyutlu Haritası Oluşturuldu

Dünya haritalarına daha iyi bir alternatif arayışında olan Philadelphia'daki Drexel Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nden araştırmacılar, düz ve her kutbun etrafında ortalanmış olan yeni bir 2 boyutlu harita tasarladılar. Araştırmacılar, bunun bugüne kadarki en doğru 2B harita olduğunu iddia ediyor. Çalışmalarını arXiv'de yayınladılar, ancak henüz bir hakem tarafından incelenmedi.
Haritayı bir diskin iki tarafına bastıran araştırmacılar, bir kürenin doğruluğunu bir 2D haritanın kullanım kolaylığı ile birleştiriyor. Hem Dünya'yı doğru bir şekilde gösteriyor, hem de taşınması ve her yerde açılıp incelenmesi kolay. Araştırmacılar kabul gördükten sonra haritalarının yeni standart olabileceğini düşünüyor.
Princeton'da emeritus astrofizik profesörü olan J.Richard Gott, yaptığı açıklamada, "Haritamız aslında diğer düz haritalara göre daha çok dünyaya benziyor. Üç boyutlu küre haritalarda tüm Dünya'yı görmek için döndürmeniz gerekir. Oysa bizim haritamızda diğer bölgeleri görmek için haritanın öbür yüzünü çevirmek yeterli" diyor.
Bugüne kadarki en doğru harita olmasına rağmen, hala Dünya'nın üzerinde mesafeleri tam olarak temsil etmiyor. Gott, "her şeyi mükemmel yapmak mümkün değil" diyor ve ekliyor: "Bir konuda iyi olan bir harita, başka şeyleri tasvir etmekte iyi olmayabilir."
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