Nokia 1.4 Tanıtıldı: İşte Nokia 1.4 Özellikleri ve Fiyatı

Nokia telefonların üreticisi olan HMD Global, 1 serisinin yeni üyesi Nokia 1.4'ü resmi olarak tanıttı. Giriş serisinin son üyesi olan Nokia 1.4, yine uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.
Telefonun 6.51 inç'lik ekranı, HD+ çözünürlük sunuyor. uçtan uca ekran tasarımı ile üretilen Nokia 1.4, yine de kalın sayılabilecek bir çerçeveye sahip. Alt kısımda ise çerçeve, Nokia logosuna ev sahipliği yapacak şekilde daha da kalınlaşıyor.
Ön kamera, "göz yaşı damlası" çentik içerisinde yer alıyor; çözünürlüğü 5 megapiksel. Arkada ise, Nokia 1 serisi için bir ilk olarak dikkat çeken 2 kameralı bir sisteme yer verilmiş. İlk kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahipken, makro kamerası 2 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu iki kameraya tabii ki bir LED flaş eşlik ediyor. Kamera modülünün altında, parmak izi sensörü bulunuyor. Böylece Nokia 1 serisi, Nokia 1.4 ile ilk kez parmak izi sensörü ile tanışmış oluyor.
Nokia 1.4'ün kalbince dört çekirdekli Snapdragon 215 bulunuyor. Bu işlemci, 3GB RAM ile destekleniyor. Telefonun dahili depolama alanı 64GB, bataryası ise 4.000mAh kapasiteye sahip. Kutusundan Android 10 Go Edition ile çıkan Nokia 1.4, Android 11 güncellemesi de alacak.
HMD Global, telefonun başlangıç fiyatını 99 Euro olarak açıkladı.
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