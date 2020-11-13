Nokia 6300 ve Nokia 8000 Tanıtıldı: 49 ve 79 euroya iki yeni model

HMD Global, uygun fiyatlı bütçe sınıfı akıllı telefon ailesine 2 yeni model daha kattı. Her ikisi de fiziksel tuşlu olan bu telefonlar, böylece günümüz akıllı telefonlarına kıyasla oldukça nostaljik görünüyorlar.
Nokia 6300 ve Nokia 8000 olarak isimlendirilen 2 telefon,fiziksel tuştakımları ve geniş renkli ekranlarıyla oldukça basit ve sade bir telefon arayanlar için uygun seçenekler olacakken fiyat avantajı da sundukları kesin. Öyle ki, Nokia 6300 49 Euro fiyat etiketiyle tanıtılırken, Nokia 8000'in fiyatı ise 79 Euro. Telefonlar ülkemize gelecek mi henüz belli değil, fakat Nokia'nın bir dönem ülkemizdeki popülerliğini düşününce, uygun fiyatlı yeni nesil eski tip bir telefon arayanların tercih edeceği açık.
Peki, HMD Global'ın bu 2 yeni telefonun özellikleri neler?
Nokia 6300 ve Nokia 8000, 4G desteği gösteriyor ve microSD kart yuvası içeriyor. Her 2 telefon da Snapdragon 210 işlemciden güç sağlıyor, 512 MB RAM ve 4 GB depolama alanaı içeriyorlar. Teknik özellik bakımından benzerlik gösteren telefonlardan Nokia 6300 4G ise, tasarım açısından doğal olarak 2007 yeni yılında çıkan orijinal Nokia 6300'den ilham alıyor.
Telefonlarda KaiOS işletim sistemi çalışıyor. Whatsapp gibi popüler uygulamalar açılabiliyor ve Google Asistan desteği de bulunuyor. 4G'ye ek olarak Wi-Fi, Buluetooth, A-GPS gibi önemli bağlantı özellikleri de mevcut. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi de yer alıyor ve FM radyo desteği yer alıyor.
Nokia 6300 4G'nin ekranı 2.4 inç boyutunda QVGA panelden oluşuyor. Telefonun VGA kamerası var ve 1500 mAh batarya ile yaklaşık 28 gün boyunca bekleme süresi, 8.2 saate kadar da konuşma süresi vadediyor.
Nokia 8000 4G'nin ekranı ise biraz daha geniş, 2.8 inç boyutunda. Ayrıca kamerası da VGA yerine 2 MP olarak konumlandırılmış.
Nokia 6300 4G, Camgöbeği Yeşili, Açık Kömür ve Toz Beyaz renk seçenekleri ile bulunabilecekken, Nokia 8000 4G ise Onyx, Opal, Citrine ve Topaz renk seçenekleriyle raflarda yer alacak.
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