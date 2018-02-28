Nokia 1 Elimizde! İşte Ön İncelemesi!
Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Android Go işletim sistemli Nokai 1'i denedik! İşte ön incelemesi!
- Ercan Uğurlu
Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia yeni telefon modellerini tanıttı. Bunlar arasında Nokia 8 Sirocco ile üst segmenti hedefleyen HDM Global, yeni Nokia 8110 ile de adeta bir saygı duruşunda bulundu. Tanıtılan telefonlar arasında farklı bir model daha yer alıyordu. Nokia 1, Android Go işletim sistemiyle çalışan ve retro akıllı telefon sahibi olmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
Nokia 1, Android 8.0 (Oreo Go) işletim sistemine sahip bir akıllı telefon. Üzerinde 4.5 inç boyutunda bir ekran bulunduran Nokia 1, MediaTek MT6737M işlemciden güç alıyor.
1 GB RAM ve 8 GB kapasitesinde dahili hafıza ile giriş segmentinde kendine yer bulan Nokia 1 hakkında ön inceleme gerçekleştirmeyi ihmal etmedik. Hemen yukarıda Nokia 1 inceleme videomuzu görebilirsiniz.
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