Nokia 105 ve Nokia 220 4G Tanıtıldı
Nokia, akıllı telefonları zaman kaybı olarak görenler için Nokia 105 ve Nokia 220 4G'yi tanıttı! İşte telefonların özellikleri...
Nokia, akıllı telefonun kalabalık arayüzüyle uğraşmak istemeyenler için birkaç yeni telefon tanıttı. Telefonlardan ikisi, dördüncü nesil Nokia 105 ve Nokia 220 4G.
Alt basamaktaki Nokia 105'in kamerası bulunmuyor. 1,77 inç'lik çok küçük bir ekrana sahip olan bu model, QQVGA çözünürlüğe sahip. Telefon, 2000 kişiyi ve 500 kısa mesajı hafızasında tutabiliyor. RAM miktarı ise yalnızca 4MB (GB değil). Nokia Series 30+ yazılımıyla çalışan telefonda yılan oyunu (Snake) bulunuyor. 800mAh kapasiteli pil, 14,4 saat konuşma süresi veya teorik olarak 25,8 gün bekleme süresi sunabiliyor. FM radyoya ve kulaklık girişine sahip olan telefon micro USB kablo üzerinden şarj oluyor. Ancak telefonun sadece USB 1.1'i desteklemesi, hayal kırıklığına uğratabilir. Nokia 105'in bir feneri de elbette var.
Nokia 220 4G, biraz daha gelişmiş bir telefon. VGA arka kamerayla gelen cihaz, 2,4 inç QQVGA ekrana sahip. Dahili FM radyosunu dinlemek için kulaklık takmaya gerek olmayan telefon, 24MB dahili depolama alanına, 16MB RAM'e ve HD kalitesinde sesli görüşmeye izin veren 4G bağlantı yeteneğine sahip. 1.200mAh'lik daha güçlü bir pille gelen Nokia 220 4G, 6,3 saat konuşma süresi ve 27 saat bekleme süresi sunuyor.
Bu model, Nokia'nın Feature OS diye adlandırdığı bir yazılımla çalışıyor ve bir web tarayıcısıyla, dahili bir Facebook uygulamasıyla geliyor. Telefonda Snake ve Tetris oyunları da bulunuyor.
Nokia 105, "ağustostan itibaren" mavi, siyah ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Nokia 220 4G ise mavi ve siyah renk seçenekleriyle ağustos ortasında satışa sunulacak ve fiyatı 39 euro olacak.
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