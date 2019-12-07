Nokia 2.3, Uzun Pil Ömrüyle Geldi

Nokia 2.3, uzun pil ömrü ve yapay zeka destekli kamerasıyla tanıtıldı!

Nokia 2.3, Uzun Pil Ömrüyle Geldi

HMD Global, yeni orta seviye telefonu Nokia 2.3'ü tanıttı. Çift kamerayla gelen cihazın pili iki gün dayanıyor.

6,2 inç HD+ ekrana sahip telefon, Android 9 ile geliyor ancak iki sene boyunca Android güncellemelerini alacağı söyleniyor. Güvenlik güncellemeleri ise üç sene boyunca telefona ulaşacak. Nokia 2.3'ün en önemli özellikleri arasında olan kamera, "Recommended Shot" işlevi ile deklanşöre bastığınız anın öncesi ve sonrasındaki kareler arasında en iyi kareyi otomatik olarak seçiyor.

Step up to more with the new Nokia 2.3Step up to more with the new Nokia 2.3
The new Nokia 2.3 is here! Nokia 2.3 lasts up to 2 days with Adaptive Battery, takes epic action shots with AI imaging – even in low-light – and unlocks with a glance. Bring great stories to life with­ the impressive 6.2” HD+ 19:9 screen. Plus, it’s ready for Android 10 and beyond so you can look forward to 2 years of Android upgrades and 3 years of monthly security updates. ?? Nokiaphon.es/Nokia2

Telefon, tartışmalı bir karar diyebileceğimiz bir hamleyle, ayrı bir Google Assistant düğmesine yer veriyor. Google Assistant'ı sık kullananlar, bu düğmeyi kullanarak dijital asistana hemen ulaşabiliyorlar.

Aralık ortasında satışa sunulacak olan Nokia 2.3'ün fiyatı 120 dolardan başlayacak.

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