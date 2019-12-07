Nokia 2.3, Uzun Pil Ömrüyle Geldi

HMD Global, yeni orta seviye telefonu Nokia 2.3'ü tanıttı. Çift kamerayla gelen cihazın pili iki gün dayanıyor.
6,2 inç HD+ ekrana sahip telefon, Android 9 ile geliyor ancak iki sene boyunca Android güncellemelerini alacağı söyleniyor. Güvenlik güncellemeleri ise üç sene boyunca telefona ulaşacak. Nokia 2.3'ün en önemli özellikleri arasında olan kamera, "Recommended Shot" işlevi ile deklanşöre bastığınız anın öncesi ve sonrasındaki kareler arasında en iyi kareyi otomatik olarak seçiyor.
Telefon, tartışmalı bir karar diyebileceğimiz bir hamleyle, ayrı bir Google Assistant düğmesine yer veriyor. Google Assistant'ı sık kullananlar, bu düğmeyi kullanarak dijital asistana hemen ulaşabiliyorlar.
Aralık ortasında satışa sunulacak olan Nokia 2.3'ün fiyatı 120 dolardan başlayacak.
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