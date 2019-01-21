Nokia 3.1 Plus'a Android 9.0 Pie Müjdesi!
Nokia 3.1 Plus, Android 9.0 işletim sistemiyle göründü. Peki, Android 9.0 güncellemesi Nokia 3.1 Plus'a ne zaman gelecek?
- Ercan Uğurlu
Nokia'nın 6 GB RAM'li Nokia 8.1 modelinden sonra bir diğer "noktalı" modeli olan Nokia 3.1 Plus da geçtiğimiz ekim ayında tanıtılmıştı. Daha önce de sızıntılarla Geekbench'te karşımıza çıkan Nokia 3.1 Plus, bu defa da yeni bir haber ile Geekbench'e yansıdı. Görünüşe göre Nokia 3.1 Plus, yakında Android Pie güncellemesi alacak.
Evet, HMD Global'in yeni telefonu Nokia 3.1 Plus'ın Geekbench sonuçlarına 19 Ocak'ta yansıyan yeni ekran görüntülerine göre, Android 9.0 güncellemesi çok yakın. Geçtiğimiz ekim ayında Android One programının bir parçası olarak Android 8.1 işletim sistemiyle tanıtılan Nokia 3.1 Plus, çok geçmeden güncelleme alacak olmasıyla sevindirici. Nokia'nın giriş seviyesine uygun olan Nokia 3.1 Plus modeli, şu an için Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere gelişmekte olan Hindistan, Bangladeş ve Vietnam gibi bölgelerde de bulunabiliyor. Peki, Nokia 3.1 Plus'ın özellikleri neler? Yeri gelmişken kısaca bir hatırlayalım.
Nokia 3.1 Plus, 6 inç boyutunda bir ekranın sahibi. HD+, yani 720x1440p çözünürlükte görüntü sunan ekran, 18:9 görüntü oranını da destekliyor. 3500 mAh batarya, 12nm 8 çekirdekli MediaTek işlemcisiyle 2.0 GHz frekansında çalışan telefon, PowerVR GE8320 GPU ile grafik tarafını destekliyor.
Telefonda 13 MP ile 5 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera mevcut. Çift konfigrasyonla gelen Nokia 3.1 Plus, 16 GB hafıza ve 2 GB RAM ile veya 32 GB hafıza ve 3 GB RAM ile bulunabiliyor. Peki, Nokia 3.1 Plus Türkiye'de var mı? Nokia 3.1 Plus Türkiye'de henüz satışa çıkmış değil.
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