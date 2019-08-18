Nokia 3, 5, 6 ve 8 İçin Önemli Tarih Geldi!
HMD Global; Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 8 akıllı telefonları için güncelleme müjdesini verdi!
- Ercan Uğurlu
Nokia, Android ekosisteminde akıllı telefonlar arasında en büyük marka olmayabilir belki, ancak yazılım desteği konusunda önemli markaların başında geldiğini söylemek mümkün. Android One platformunu benimseyen ve kullanıcılara akıllı telefonlarıyla uzun soluklu bir deneyim yaşatma prensibini edinen Nokia, tüm telefonlarına 2 yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik güncellemeleri vadediyor. Piyasaya çıkarttığı akıllı telefonlar için bu söz doğrusultunda hareket eden Nokia, Nokia 3, 5, 6 ve 8 modelleri için yeni güncelleme planını açıkladı.
Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 8 için 2 yıllık destek süresi sona erdiğinde şirket 1 yıl boyunca daha ek güvenlik güncellemelerini yayınlamaya devam edecek. 2017 yılında piyasaya çıkan bu telefonlar için eylül ve ekim aylarından sonra 2020 yılının son çeyreğine kadar yeni güvenlik periyodu başlayacak.
Buna göre;
Nokia 3, Eylül 2019'dan Eylül 2020'ye,
Nokia 5, Ekim 2019'dan Ekim 2020'ye,
Nokia 6, Ekim 2019'dan Ekim 2020'ye,
Nokia 8, Ekim 2019'dan Ekim 2020'ye, 3 aylık güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.
Bunlara karşın ne yazık ki şirketin yine 2017'de piyasaya sürdüğü Nokia 2 bu güncellemelerin dışında tutulmuş. Öte yandan Nokia 6'nın Amazon'dan satışa sunduğu ABD ve Hindistan sürümleri de aynı şekilde. Bu telefonlar için desteği kesileceği tarih ise Ekim 2019.
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