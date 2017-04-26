Nokia 3310 3G Söylentileri Gerçekle Yüzleşiyor
Klasik telefonun yenilenmiş sürümünün 3G özelliğine sahip olup olmadığı, HMD tarafından açıklığa kavuşturuldu!
Şubat ayında açıklanan yeni Nokia 3310, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Nokia'nın açıklamasına göre cihaz 2G bağlantıya sahip olacak (aslında teknik olarak 2.5G), ancak cihazın farklı fiyat seçenekleri 3G sürümü için söylentilerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Ancak HMD yaptığı açıklamayla hevesimizi kursağımızda bıraktı.
Şirket yaptığı ilk açıklamada cihazın fiyatının 49€ olacağını söylemişti. Fakat fiyatlar farklı ülkeler ve dağıtımcılar arasında değişiklik gösteriyordu, gerçi bu çok sıra dışı bir durum değil. Örneğin Avusturya'da fiyat cihazın fiyatı 59€, Almanya'da ise 69.90€. İsveçli bir dağıtım şirketi olan Inet ise ortaya farklı bir tablo koydu; Nokia 3310 3G adında bir ürünü 899kr (93€) ile listeledi. Kulağa gerçekçi gelen fiyatın yanı sıra, şirket 2G sürümünü 73€ ile satışa sunuyordu.
Ancak eğer Nokia 3310'un 3G sürümü için bekliyorsanız, şimdi okuyacaklarınız ardından hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.
HMD Global, Nokia 3310 3G modelinin varlığını hiç bir zaman doğrulamadı. Şimdi ise firmanın halkla ilişkiler takımı, söylentilerin kontrolden çıkmaması için yaptıkları açıklamada şirket cihazın sadece 2G sürümünün olacağını söyledi. Yani cihazın 3G sürümü sadece bir hayalden ibaret. Buna rağmen Inet'in 3G sürümü için hala ön-sipariş kabul etmesi oldukça tuhaf.
2000 yılında 126 milyon satan orijinal Nokia 3310'un ardından, yeni cihaz için de talep olukça yüksek. Bir çok müşteri nostalji için ön-sipariş verirken, bazı insanlar yeni 3310'u sürekli öten bildirim zilinden kurtulmak için fırsat biliyor.
Yeni Nokia 3310'un 2.4-inçlik 320 x 240 bir ekrana ve microSD ile arttırılabilir 16GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın en önemli özelliği ise 1200mAh pili ile 22 saat pil ömrü sunması. Akrasında 2-megapiksel kamera ve LED flaş bulunan cihaz S30+ işletim sistemi ile çalışıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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