Nokia'dan, 4G'den 5G'ye Geçişte Kullanılabilecek En Kolay Yol

Nokia'nın ağ bölümü, yaptığı bir duyuru ile var olan 4G radyo kulelerini, yazılım güncellemesi ile karmaşık saha erişimi ve mühendislik gerektirmeden 5G'ye yükseltebileceğini bildirdi. Firma, milyonlarca kuleyi hemen güncellemeye başlayabileceğini, yıl sonuna kadar 3,1 milyon ve 2021'de de 5 milyon kulenin 5G için hazır olabileceğini söylüyor.
Yapılan duyuruda firma, şu ana kadar 5G kurulumlarının çoğunun mmWave ve cmWave TDD teknolojisini temel aldığını ancak 4G FDD spektrumunu 5G için tekrar ayarlamanın önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Doğal olarak bu işlem radyoların çalıştıkları frekansları değiştirmeyecek ve bu yüzden mmWave hızlarına ulaşılamayacak. Ancak 4G ağlarının daha düşük frekanslarda çalışması daha geniş kapsama alanına sahip olacağı, böylelikle de daha fazla kişinin 5G'yi kullanabileceği anlamına geliyor.
Ayrıca Nokia, kısa bir süre önce 4G ve 5G arasında Dinamik Spektrum Paylaşımı (DSS – Dynamic Spectrum Sharing) için destek verilebileceğini de söyledi. Bu sayede bir kuleyi 5G'ye güncellemek, 4G müşterilerini geride bırakmayacak. Ayrıca firma, 2G'ye kadar tüm eski ağlar için de DSS desteği sunuyor.
Yazılım güncellemesinin en avantajlı yanı oldukça açık: Düşük maliyet. Nokia'nın söylediğine göre radyo alanlarının ziyaret edilmesine veya mühendislik çalışmasına gerek duyulmaması ile taşıyıcılar "potansiyel olarak on milyarlarca avro" tasarruf yapabilecekler. Ancak yazılım güncellemesinin kendisinin masrafının ne olacağı henüz net değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın