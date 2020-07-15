Samsung'a 2.3 Milyonluk Büyük Hırsızlık Şoku

Kısa bir süre önce Apple'ın Çin'deki akıllı telefon üretim tesisini kapatarak Hindistan'a taşımayı planladığının haberini sizlere iletmiştik. Bu kez ise Samsung'un Hindistan'daki üretim tesisinden bir haber geldi.
Halihazırda en büyük üretim tesislerinden birini Hindistan'da bulunduran Samsung'un akıllı telefon yedek parçaları depolarından çalınmış. Raporlar, yaşanan olayın ardından Güney Koreli şirketin 330 bin doların üzerinde mali kayıp yaşadığını söylerken, bu rakam bugünün kuruyla tam 2 milyon 267 bin TL yapıyor.
Neyse ki, konu ortaya çıkınca hızlı bir şekilde çözüme kavuşulmuş ve Samsung'un çalınan tüm yedek parçaları bulunuş. Polis tarafından hazırlanan raporda, bu işin 6 kişi tarafından düzenlendiği ve bu kişilerin 3'ünün ise malları nakleden kamyon şoförleri olduğu açıklanmış. Bu 6 kişi tutuklanırken, Samsung'un parçaları ise geriye teslim edilmiş.
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