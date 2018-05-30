Nokia 5.1, Nokia 3.1 ve Nokia 2.1 Tanıtıldı!
Nokia, uygun fiyatlı 3 yeni Android telefonunu resmi olarak tanıttı. İşte Nokia 5.1, Nokia 3.1 ve Nokia 2.1!
Nokia, geçtiğimiz yılın 3 telefonu için kayda değer yenilikler içeren güncellenmiş modellerini duyurdu. Nokia 5, 3 ve 2 modellerinin güncellenmiş sürümleri, Nokia 5.1, Nokia 3.1 ve Nokia 2.1 isimlerini taşıyor.
Yeni Nokia 5.1, Full HD+ çözünürlük sunan, 18.9 oranında, 5.5 inç'lik bir ekrana sahip. Octa-core işlemciye, seçime göre 2 veya 3GB RAM eşlik ediyor. 16 veya 32GB dahili depolama alanı sunan telefonda, bir de microSD bellek kartı girişi bulunuyor. Arka kamera 16 megapiksel çözünürlük sunarken, ön kamerada bu rakam 8 megapiksel. 2.960mAh batarya ile gelen Nokia 5.1, Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip. Tüm bu özellikler, tek parçadan oluşan metal bir kasa içerisine yerleştirilmiş. Temmuz ayında raflarda olması beklenen telefonun başlangıç fiyatı, 189 Euro.
Nokia 3.1, 5.2 inç'lik bir ekrana sahip. Bu ekran da 18.9 oranı ile geliyor ancak sunduğu çözünürlük sadece HD. Yine octa-core işlemciye sahip olan telefonda 2 veya 3GB RAM bulunabiliyor. Diğer özellikleri ise, 16 veya 32GB dahili depolama alanı, 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kameralar, 2.990mAh batarya ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi. Nokia 3.1'in başlangıç fiyatı 139 Euro olacak ve Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Nokia 2.1, diğer 2 yeni modelin aksine, Android Oreo Go sürümü ile geliyor. Bilindiği gibi bu sürüm, standart Android sürümlerinden daha hafif bir yapıya sahip. 5.5 inç'lik HD ekran, Snapdragon 425 işlemci, 1GB RAM, 8GB dahili depolama alanı için Android Oreo Go'nun iyi bir seçim olduğu kesin.
Nokia, telefonun 4.000mAh'lık bataryasının, 2 günlük kesintisiz bir kullanım ömrü sunduğunu söylüyor. Temmuz ayında piyasaya sürülmesi planlanan Nokia 2.1'in başlangıç fiyatı 115 dolar olacak.
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