Nokia'dan 6 Yeni Telefon: Nokia X20, X10, G20, G10, C20 ve C10 Tanıtıldı

Nokia, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde satışa sunulacak olan 6 yeni akıllı telefon modelini resmi olarak tanıttı. Orta ve giriş segmentine sahil olan yeni Nokia modelleri, X, G ve C olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılıyor.
Nokia X20 ve Nokia X10 orta - üst sınıf modeller olurken, Nokia G20 ve Nokia G10 orta segmentte, Nokia C20 ve Nokia C10 giriş segmentinde konumlanıyor.
Nokia'dan yapılan açıklamaya göre şirket, güncelleme konusunda farklı modeller için farklı yollar takip edecek. X ve G serisi telefonlar aylık olarak güncelleme alacakken, C serisi 3 ayda bir güncellenecek. Ayrıca Nokia X10 ve Nokia X20 3 yıl boyunca Android güncellemesi alacak; Nokia G10 ve Nokia G20 için bu süre 2 yıl olacak. Son olarak Nokia C10 ve Nokia C20'nin herhangi bir büyük Android güncellemesi alması beklenmiyor.
Nokia X20 - Nokia X10 Özellikleri ve Fiyatı
|
Nokia X20
|
Nokia X10
|
Renk
|
Sarı, mavi
|
Yeşil, Beyaz
|
Kamera
|
Ön kamera: 32 MP Arka kamera: 4'lü sistem (64 MP geniş açı, 5 MP ultra geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik)
|
Ön kamera: 8 MP Arka kamera: 4'lü sistem 48 MP geniş açı, 5 MP ultra geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik)
|
Ekran
|
Büyüklük: 6.67 inç Oran: 20:9 Teknoloji: IPS LCD Çözünürlük: 1080 x 2400
|
Büyüklük: 6.67 inç Oran: 20:9 Teknoloji: IPS LCD Çözünürlük: 1080 x 2400
|
Donanım
|
Dahili depolama: 128 GB RAM: 6 GB Yonga seti: Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm)
|
Dahili depolama: 64 GB RAM: 6 GB Yonga seti: Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm)
|
Pil
|
4470 mAh, 18 W şarj
|
4470 mAh, 18 W şarj
|
Fiyat
|
349 Euro
|
309 Euro
Nokia G20 - Nokia G10 Özellikleri ve Fiyatı
|
Nokia G20
|
Nokia G10
|
Renk
|
Siyah, Buz
|
Mavi, Gri
|
Kamera
|
Ön kamera: 8 MP Arka kamera: 4'lü sistem (48 MP geniş açı, 5 MP ultra geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik)
|
Ön kamera: 8 MP Arka kamera: 3'lü sistem (13 MP geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik)
|
Ekran
|
Büyüklük: 6.5 inç Oran: 20:9 Teknoloji: IPS LCD Çözünürlük: 1600 x 720
|
Büyüklük: 6.5 inç Oran: 20:9 Teknoloji: IPS LCD Çözünürlük: 1600 x 720
|
Donanım
|
Dahili depolama: 64 GB RAM: 4 GB Yonga seti: MediaTek Helio G35 (12 nm)
|
Dahili depolama: 32 GB RAM: 3 GB Yonga seti: MediaTek Helio G25 (12 nm)
|
Pil
|
5050 mAh, 10 W şarj
|
5050 mAh, 10 W şarj
|
Fiyat
|
159 Euro
|
139 Euro
Nokia C20 - Nokia C10 Özellikleri ve Fiyatı
|
|
Nokia C20
|
Nokia C10
|
Renk
|
Kum, Koyu mavi
|
Yeşil, Beyaz
|
Kamera
|
Ön kamera: 5 MP Arka kamera: 5 MP
|
Ön kamera: 5 MP Arka kamera: 5 MP
|
Ekran
|
Büyüklük: 6.52 inç Oran: 20:9 Teknoloji: IPS LCD Çözünürlük: 720 x 1600
|
Büyüklük: 6.52 inç Oran: 20:9 Teknoloji: IPS LCD Çözünürlük: 720 x 1600
|
Donanım
|
Dahili depolama: 16/32 GB RAM: 1/2 GB Yonga seti: Unisoc SC9863A (28 nm)
|
Dahili depolama: 16/32 GB RAM: 1/2 GB Yonga seti: Unisoc SC7331E (28 nm)
|
Pil
|
3000 mAh, Çıkartılabilir
|
3000 mAh, Çıkartılabilir
|
Fiyat
|
89 Euro
|
75 Euro
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