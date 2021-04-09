Nokia'dan 6 Yeni Telefon: Nokia X20, X10, G20, G10, C20 ve C10 Tanıtıldı

Nokia, farklı segmentlerde konumlandırdığı 6 yeni akıllı telefonunu tanıttı. Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G20, Nokia C20 ve Nokia C10 hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde...

Nokia'dan 6 yeni telefon birden

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