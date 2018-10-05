Nokia 7.1 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Nokia'nın yeni akıllı telefonu Nokia 7.1 tanıtıldı. Peki, Nokia 7.1 Türkiye'de satılacak mı, fiyatı ne olacak? Nokia 7.1 hakkında bilinenleri yazdık.
Nokia, yeni akıllı telefonunu Londra'da düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Söz verildiği gibi Zeiss lenslerle gelen Nokia 7.1, böylece kamerasıyla Nokia'nın başarılı modelleri arasında yer alacak. Yeni telefonla beraber tasarımı da yenileyen Nokia, geniş ekran ve cam tasarımı bir arada sunuyor. Ancak kabaca görünüş anlamında diğer pek çok akıllı telefon markasından farkı kaldığını söylemek zor. Zira üstte yine bir çentik, arkada ortaya toplanmış kamera ile parmak izi sensörünü görüyoruz. Peki, telefonun başka ne gibi detayları var? Hemen anlatmaya başlayalım...
Nokia 7.1'in arkasında çift Zeiss kamera yer alıyor. Bunlardan ana kamera 12 MP ölçüsündeyken, derinlik sensörü olarak da 5 MP lens yer alıyor. Böylece artık klasikleşmiş alan derinlikli fotoğrafların önü açılıyor.
Nokia 7.1'in ekranı 5.8 inç boyutunda. Full HD+ ekran çözünürlüğünü destekleyen Nokia 7.1, ekranında HMD'nin yeni PureDisplay teknolojisini kullanıyor. Böylece kullanıcının görüntüleme deneyimini geliştireceği söylenen Nokia 7.1, bunu nasıl becerecek, açıkçası biz de fazlasıyla merak ediyoruz. Telefon ofisimize ulaştığında hakkında tüm bilgileri vereceğiz. Ekranda ayrıca HDR desteği de elbette yer alıyor.
Android Pie ile geliyor
Nokia 7.1'in belki de en önemli özelliklerinden biri, Android 8.1 Oreo ile gelmesine karşın, hemen Android 9.0 Pie güncellemesi alacak olması. Böylece en güncel işletim sistemi deneyimi saülayacak olan Nokia 7.1, öte yandan yapay zeka (AI) yazılımıyla da güçlendirilmiş. Telefonun işlemcisine baktığımızda ise, Qualcomm Snapdragon 636 yonga setini görüyoruz. Bu da telefonun batarya verimliliği üzerine oynadığını gösteriyor. 3060 mAh kapasitesinde bir bataryanın sahibi olan Nokia 7.1, hızlı şarj desteği gösteyor.
Nokia 7.1, iki farklı versiyon olarak sunulacak. Bunlardan biri 3 GB RAM ve 32 GB hafızalı modelken, bir diğeri ise 4 GB RAM ve 64 GB hafızalı model olacak. Telefonun ön kamerası da 8 MP ölçüsünde.
Ne zaman satışa çıkacak?
Nokia 7.1, 28 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Ancak ön sipariş için Amazon (ABD), Best Buy gibi öncü satış kanallarında yer alacak. Telefonun fiyatı ise 349 dolar olarak belirlenmiş.
Nokia 7.1 Türkiye'de ise satışa sunulacak mı, henüz bu konuda bilgi yok. Haber geldiğinde, sizlere ileteceğiz.
Ercan Uğurlu
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