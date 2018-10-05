Nokia 7.1 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Nokia'nın yeni akıllı telefonu Nokia 7.1 tanıtıldı. Peki, Nokia 7.1 Türkiye'de satılacak mı, fiyatı ne olacak? Nokia 7.1 hakkında bilinenleri yazdık.

Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı!

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