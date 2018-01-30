Nokia 7 Plus, Benchmark Sitesinde Göründü

Nokia 7 Plus, bir Benchmark sitesinde göründü. Geekbench'te görünen Nokia 7 Plus'ın özellikleri ortaya çıkan özellikleri haberimizde!

Nokia 7 Plus, Snapdragon 660 ile göründü

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

İyi bir babanın otomobildeki 5 alışkanlığı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
2018'de USB Bellekle Yapabileceğiniz 6 Şey!
Avrupa'ya Çift SIM Kartlı Galaxy S9 Müjdesi
Nokia 7 Plus, Benchmark Sitesinde Göründü
Fitnes Uygulaması, Askeri Bilgileri mi Paylaşıyor?
iTunes'un Windows 10 UWP Uygulaması Çok Yakın!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir