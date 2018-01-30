Nokia 7 Plus, Benchmark Sitesinde Göründü
Nokia 7 Plus, bir Benchmark sitesinde göründü. Geekbench'te görünen Nokia 7 Plus'ın özellikleri ortaya çıkan özellikleri haberimizde!
HMD Global'in sadece Çin'e özel olarak hazırlandığı bilinen Nokia 7 için geçtiğimiz ay 2018'de global çapta piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Bunu bekliyoruz, ancak beklenen farklı şeyler de var. Bunlardan Nokia 9'un da 19 Ocak'ta tanıtılması bekleniyordu, ancak bu henüz gerçekleşmedi. Öte yandan Nokia 4 ve Nokia 7 Plus modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Ancak bunların ne zaman olacağı ile ilgili şu an için resmi bir açıklama yok.
Sızıntılar ise sürmeye devam ediyor elbette. Bu telefon modellerinden Nokia 7 Plus'a özel bir sızıntı ortaya çıktı. Geekbench listesinde kendini gösteren Nokia 7 Plus, Nokia 7'de yer alan Snapdragon 630'a revize getirecek bir model olacak. Kalbinde Snapdragon 660 işlemci taşıyacağı biliniyor.
Yonga setine ek olarak Geekbench tarafından ortaya çıkarılan donanım ayrıntıları arasında 4 GB RAM de kendini gösteriyor. Yazılım tarafında ise telefonda Android 8.0 Oreo işletim sistemi göreceğiz.
Nokia 7 Plus'ın Geekbench'ten aldığı skorlar da elbette listeye yansımış durumda. Görünüşe göre Nokia 7 Plus tek çekirdek işlemci skoruyla 1636 puan, çoklu çekirdek performansıyla ise 5902 puan topluyor.
Muhtemelen HMD Global, tüm bu tanıtımları ve daha fazlasını önümüze Mobil Dünya Kongresi'nde koyacak. Bunun için MWC 2018'in başlangıç tarihi olan 26 Şubat'ı bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
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