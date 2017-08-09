Nokia 8, Amiral Gemisi Özellikleriyle Sızdı!

Nokia'nın tanıtılması beklenen amiral gemisi, yeni bir görüntü ve teknik özellikleriyle bir kez daha sızdı!

Nokia 8, Amiral Gemisi Özellikleriyle Sızdı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

neden uçtan uça yapmaz ekranı aklım almıyor.

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