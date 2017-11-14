Nokia 8 Satın Almak İçin 8 Neden!
İşte, HMD Global'in satışa çıkardığı akıllı telefon Nokia 8'i satın almak için 8 neden.
Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 8, akıllı telefon piyasasında fark yaratan sekiz özelliği ile öne çıkıyor. Bir akıllı telefonda olması gereken özelliklerin yanı sıra Çift Görüş ve OZO ses teknoloji gibi özellikleriyle de kullanıcılara gelişmiş ve dinamik bir kullanıcı deneyimi sunan Nokia 8, Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte Nokia 8'in öne çıkan 8 özelliği:
1) Çift Görüş özelliği
Nokia 8'in Çift Görüş özellikli kamerası ve video modu sayesinde kullanıcılar ZEISS imzalı ön ve arka kameraları bölünmüş ekranda aynı anda kullanarak sosyal paylaşım platformlarında gerçek zamanlı ve canlı yayınlar yapabiliyor.
2) 13 MP kameralar
Hem renkli hem de tek renkli sensörlere sahip 13 MP arka kameranın yanı sıra, geniş açılı 13 MP aşama algılamalı otomatik fokuslu ön kamera, fotoğraf ve video çekimlerinde yüksek kalite sağlıyor.
3) Canlı görüntü ve parlak ekran
Şekillendirilmiş Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 5,3 inç 2K polarize ekrana sahip Nokia 8, ultra-parlak ve canlı bir görüntü kalitesi sunuyor. 1440x2560 çözünürlüklü ekran, 700 nit parlaklık değerine ve 554 ppi piksel yoğunluğuna sahip.
4) Android işletim sistemiyle kolay kullanım
Android işletim sistemiyle tam uyumlu bir şekilde çalışan Nokia 8'de uygulamalar kolayca güncellenerek kullanım kolaylığı en üst seviyeye taşınıyor.
5) Yüksek hafıza kapasitesi
Standart olarak 64 GB dâhili belleğe sahip Nokia 8, MicroSD kart ile 320 GB'a kadar artırılabilen hafızasıyla fotoğraf ve video tutkunlarına özgürlük sağlıyor.
6) Uzun pil ömrü ve hızlı şarj
Qualcomm'un Snapdragon 835 mobil işlemcisine sahip telefon, 3090 mAh kapasiteli ve hızlı şarj özelliği olan piliyle kullanım süresini uzatıyor. Nokia 8, USB-C soketi ve bağlantısı ile şarj edilebiliyor.
7) OZO ses özelliği
Nokia 8, özel Hollywood teknolojisini kullanıcıların avucuna getiren Nokia OZO ses özelliğine sahip ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. OZO 360° ses özelliği ile 4K videolarda ortam sesleri Nokia akustik teknolojisiyle geliştirilmiş 3 mikrofon sayesinde net bir şekilde kaydedilebiliyor.
8) Ergonomik tasarım
Nokia 8, 4,6 mm kenar inceliği ve 7,3 mm kalınlığıyla ergonomik bir tasarıma sahip. Tek parça 6000 serisi alüminyum bloğundan 40 aşamalı bir makinede işlenen telefon, şık ve kullanışlı yapısıyla öne çıkıyor.
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