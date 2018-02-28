Nokia 8 Sirocco Elimizde! İşte Ön İncelemesi!
Nokia'nın Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı 8 Sirocco, elimizde. İşte Nokia 8 Sirocco'nun ön incelemesi ve tüm detayları.
- Ercan Uğurlu
HMD Global ile adeta küllerinden doğan Nokia, Mobil Dünya Kongresi 2018'de yeni telefonlarını tanıttı. Bunlar arasında en çok ilgi gören kuşkusuz Nokia 8 Sirocco modeli oldu. Öte yandan artık ikon haline gelmiş efsanevi 8110 modelini de yenileyen Nokia, elbette CHIP Online olarak fuarda uğradığımız stantlar arasındaydı.
Tanıtımdan sonra Nokia 8 Sirocco inceleme radarımızdaydı. Şirketin amiral gemisi konumunda olan modeli Nokia 8 Sirocco, etkileyici tasarımının yanı sıra Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile çalışması, Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle gelmesi, tam 6 GB RAM kapasitesine sahip olması çift kamera dizilimini bulundurmasıyla oldukça ilgi çekici görünüyor.
Nokia 8 Sirocco'nun ekranı 5.5 inç boyutuna ve 1440x2560 piksel çözünürlük sağlıyor. Yüzde 81.1 ekran - gövde oranıyla geniş bir ekran alanı sunan telefon, P-OLED panele sahip.
Nokia 8 Sirocco'da IP67 seviyesinde su koruması yer alıyor. 802.11ac Wi-Fi desteği ve Bluetooth 5.0 destekleniyor.
Nokia 8 Sirocco hakkında tüm bilgileri verdiğimi ön inceleme videosunu hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
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