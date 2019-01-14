Nokia 9 PureView, MWC 2019'da Gelebilir!
Nokia'nın 5 arka kameralı ilginç telefonu, MWC 2019'da tanıtılabilir!
- Cenk Tarhan
Beş kameralı Nokia 9 PureView'un geleceğini geçen sene kasımda ortaya çıkan dedikodular sayesinde öğrenmiştik. 2018'in sonunda tanıtılması planlanan telefon, Alman pazarlama yöneticisi Britta Gerbracht ile yapılan röportaja göre kamerayla ilgili sorunlardan dolayı ertelendi.
Yeni PureView'un tanıtılacağı tarih, muhtemelen önümüzdeki ay olacak. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklene telefonun Dubai'de bu ay tanıtılacağı söyleniyordu, ancak cihazın MWC'de tanıtılması daha çok ilgi çekebilir.
Bu arada HMD'nin ürün şefi, #coolnewstuff (yeni havalı şeyler) etiketini Instagram'da bir videoyla ortaya çıkardı. Video, firmanın Nokia 9 PureView'a hazırlandığını gösteriyor olabilir.
Nokia 9 PureView'un Snapdragon 845 yonga seti, 6GB RAM ve 128GB dahili depolamayla gelmesi bekleniyor. Beş arka kamerayla geleceği söylenen cihaz, bunu ilk kez yapan telefon olacak. Kameraların ZEISS optik desteği alacağı, ekranın ise 5,99 inç'lik HDR10 OLED olacağı, parmak izi tarayıcısının ekranla bütünleşik olacağı belirtiliyor. PureView, dedikodulara göre Android One programının bir parçası olacak ve Android 9 Pie ile gelecek.
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