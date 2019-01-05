Nokia 9 PureView'un Halefi, Ağustos'ta Gelebilir
Bir iki ay içinde tanıtılması beklenen Nokia 9 PureView'un halefiyle ilgili ilginç iddialar, şimdiden ortaya atıldı.
Kamerasıyla, daha doğrusu kamera sayısıyla ilgi odağı olmaya hazırlanan Nokia 9 PureView, henüz dedikodudan çok ileri gitmese de, gelecekte onun yerine geçecek telefondan bilgiler ortaya çıktı.
Twitter'da LeaksNokia'nın paylaştığı bilgilere göre telefon, "deneme amaçlı" olarak Ağustos'ta piyasaya sürülecek ve Snapdragon 855 yonga setiyle, beş lensli kamerayla, 2K 'çerçevesiz' ekranla ve delikli kamerayla gelecek. 5G desteği de sunacağı iddia edilen telefon, Ağustos 2019'da karşımıza çıkacak.
Her zaman olduğu gibi sızıntılara dikkatle yaklaşmakta fayda var. Üstelik bu kaynağın ilk sızıntısı olduğundan, bilginin ne kadar güvenilir olduğunu söylemek mümkün değil. Bununla birlikte paylaşılan teknik özellikler mantık sınırları içerisinde görünüyor. Nokia'nın telefonlarını üreten HMD Global'in 2019'un sonlarında 5G'li bir telefon üretmek istediği biliniyor ve bu, Nokia 9 PureView'un halefi olabilir.
Sızıntı şüpheli görünse de, tamamen yok sayamadığımızı söyleyelim. Ancak şu an, çok daha gerçek olan Nokia 9 PureView'a odaklanmakta fayda var. Yeni PureView'un şubatın sonlarında başlayan MWC 2019'da tanıtılması bekleniyor.
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