Nokia 9 PureView Sızıntısı, Sahte Çıktı
Nokia 9'a ait olduğu sanılan görüntüler, tam olarak gerçeği göstermese de, bir gerçeği ortaya çıkarmış olabilir!
"Delikli" telefonlar, 2019'un en önemli telefon özelliklerinden biri haline geliyor. Yeni bir sızıntı, Nokia'nın yeni telefonunun böyle bir tasarımla geleceğini söylüyordu ancak Nokia'dan gelen açıklama, sızıntıyı suya düşürdü.
Baidu'da paylaşılan görüntüler, HMD Global'in Barselona'da yapacağı duyuruya ait basın görselleri gibi görünüyor. Resimlere dikkatle baktığımızda sol üstte delikli kamerayı görüyoruz. Sızan diğer bir görüntüde parlaklığı artırdığınızda, dört kameranın ve bir flaşın yer aldığı arka yüzü görebiliyorsunuz. Ancak tüm bunların artık bir anlamı yok, çünkü HMD Global, Techradar'a yaptığı açıklamada bu karelerin sızıntı değil, telefonun hayranları tarafından üretilmiş görseller olduğunu doğruladı.
Bunun anlamı, delikli tasarımı Nokia 9 PureView'da görmeyebiliriz. Önceki sızıntılar, telefonun üst kısmında tüm sensörleri kapsayacak kadar bir çerçeve bölümüne sahipti. Telefonun gerçek tasarımı da, böyle olabilir.
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